A VfB Suhl női röplabdacsapata szenzációs teljesítményt nyújtott. Hollósy László edző együttese szerda este a harmadik rájátszásbeli döntőjét is megnyerte a Dresdner SC ellen 3:0-ra (25:20, 25:16, 25:22), és ezzel megragadta első esélyét a bajnoki cím megszerzésére az öt meccses sorozatban. A türingiaiak ezzel a klub történetében először biztosították be a német bajnoki címet, és a német kupával együtt lényegében megkoronázták kiemelkedő szezonjukat.

Hollósy László csapata történelmet írt

Fotó: MICHAEL REICHEL / DPA

Hollósy László csapata duplázott

A teltházas Wolfsgrube-ban több mint 1800 néző előtt a Suhl meggyőző volt támadásban és védekezésben is, legyőzve a hatszoros bajnok drezdai csapatot, amelyet korábban amúgy a Német Kupa elődöntőjében is megvert. Ezzel a Suhl sorozatban a 18. mérkőzésén is veretlen maradt hazai pályán, a legutóbbi vereségüket a szezon elején szenvedték el a DSC ellen. „Ez egy történelmi győzelem. Nincsenek rá szavak. A VfB Suhl kupagyőztes és német bajnok, ez hihetetlen. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra” – mondta Hollósy László, a VfB edzője.

Hollósy kapcsán még 2020 májusában számoltunk be arról, hogy a koronavírusjárvány árnyékában igazolt el a Suhlhoz, és lett a csapat vezetőedzője. A 2019-ben az év legjobb női edzőjének választott Hollósy megfordult már Finnországban és Cipruson is, korábban két MK-aranyat és két bajnoki ezüstérmet nyert a nyírségiekkel. A magyar női válogatottat 2013 és 2014 között irányította.