Csütörtökön szünnap lesz a tornán. A magyarok vasárnap hosszabbítás után 3-2-re nyertek Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verték Kínát, pénteken 16 órától Olaszországgal, szombaton 19.30-tól pedig Norvégiával találkoznak. Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe, az utolsó jégkorong-válogatott pedig kiesik a divízió I/B-be.

Metzler Regina (j) és a szlovák Livia Debnarová kapus (k) a Magyarország - Szlovákia női jégkorong divízió I/A-világbajnokság mérkőzésén a Vasas Jégcentrumbant

Eredmény, 3. forduló:

Magyarország - Szlovákia 0-2 (0-0, 0-0, 0-2)

Vasas Jégcentrum, 1049 néző

gól: Tothová (42.), Kosecká (54.)

kapura lövések: 25, illetve 31

kiállítások: 10, illetve 10 perc

A mostani szezonban már háromszor találkozott egymással a két csapat: novemberben a szlovákok nyertek 3-2-re, decemberben és februárban pedig a magyarok győztek, előbb 6-1-re, majd hosszabbításban 3-2-re.

Remekül kezdett a magyar jégkorong-válogatott

Remek iramban kezdődött a szerdai találkozó, mindkét válogatott gólra törően játszott és veszélyes helyzeteket alakított ki. Az első harmad felénél Seregély Míra, később Dabasi Réka került ziccerbe - lövésük a kapuvasat is érintette -, a szünet előtt pedig Jókai-Szilágyi Kinga, majd ismét Dabasi veszélyeztetett, gól azonban nem született. A kapura lövések száma 11-9 volt, de valójában ennél nagyobb fölényben hokiztak a házigazdák.

A második felvonásban Pázmándi Zsófia közeli kísérletét védte a kapus, majd - ahogyan az első játékrészben, úgy ezúttal is - kihasználatlanul maradt egy emberelőnyös időszak. A harmad végén a szlovákok kerültek létszámfölénybe, és Németh Anikónak kellett újabb bravúrt bemutatnia a kapuban, hogy negyven perc után is maradjon a gól nélküli állás. Ezt a harmadot már nem magyar fölény jellemezte: négyszer találták el a kaput, ellenfelük viszont kilencszer is.

Debnarová mindent védett

A harmadik felvonás elején épphogy kiegészült a magyar csapat, amikor a szlovákok egy agresszív korongszerzést követően Ema Tothová góljával megszerezték a vezetést. Később emberhátrányban sikerült korongot szerezniük a hazaiaknak, de Dabasi egy hosszú szóló után a kapusba lőtt. Néhány másodperccel ezután a még mindig létszámfölényben lévő ellenfél Romana Kosecká találatával eldöntötte a meccset. Ezt követően már nem volt számottevő lehetőségük a magyaroknak az egyenlítésre, vagy a szépítésre, mert ebben a harmadban játszottak a legnagyobb fölényben a szlovákok - jelentette az MTI.