Vasárnap remekül kezdtek a magyarok, fölényben játszottak az első harmadban, az első nagy helyzetet Kreisz Emma hagyta ki egy hosszú szóló után. A fölény a 13. percben érett góllá: egy kapu előtti kavarodás során Leidt Madeline botjáról került Dabasi Réka elé a korong, aki közvetlen közelről nem hibázott. Védekezésben is jól teljesítettek a magyar jégkorong-válogatott, ezt bizonyítja, hogy csupán egyszer jutott el ziccerig az ellenfél.

Seregély Mira (j) és a francia Clemence Boudi a női jégkorong divízió I/A-világbajnokság Magyarország - Franciaország mérkőzésén a Vasas Jégcentrumban

Sikerrel indított a jégkorong-válogatott

A második harmadot a francia válogatott kezdte jobban, ekkor már a veszélyes helyzetekkel sem maradt adós, és fölénye a 26. percben Estelle Duvin góljával egyenlítést eredményezett. A következő reklámszünet után kiegyenlítetté vált a játék és egy mintaszerű emberelőnyös támadás során a 32. percben Kreisz Emma pontos passzából Lippai Isabel ismét a házigazdáknak szerzett vezetést.

A harmadik felvonásban Németh Anikó többször is óriási bravúrral védett az emberelőnyös francia akciók során. Szükség volt rá, mert a játékvezetők háromszor is kiállítással sújtották a hazaiakat. Az 55. percben már a kapus is tehetetlen volt, mert egy korongszerzés utáni gyors ellentámadás végén Chloé Aurard-Bushee megint egyenlített. A rendes játékidőből hátralévő időben mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, gól viszont már nem esett, ezért hosszabbításra volt szükség.

A ráadásban egyértelműen a magyarok domináltak, többször is kettő az egy ellen rohamozták a francia kaput. Egy ilyen szituáció során a 62. percben Seregély Míra átadását Kreisz értékesítette, és ezzel lezárta a meccset.

A kapusok közül Németh Anikó 29, Alice Philbert 23 lövést védett.

Magyarország-Franciaország 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) - hosszabbítás után

Vasas Jégcentrum, 1360 néző

gólszerzők: Dabasi (13.), Lippai (32.), Kreisz (62.), illetve Duvin (26.), Aurard-Bushee (55.)

kapura lövések: 26, illetve 31

kiállítások: 8, illetve 8 perc

A magyarok hétfőn 19.30-tól Kínával, szerdán 16 órától Szlovákiával, pénteken 16 órától Olaszországgal, szombaton 19.30-tól pedig Norvégiával játszanak. Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.