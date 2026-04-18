A vasárnapi El-döntőben érdekelt török Galatasaray 26 éves magyar centere az MVP-díj történetének legfiatalabb kitüntetettje. Juhász Dorka a szezon során 52 százalékkal dobott a mezőnyből, és átlagosan 12,8 pontot, valamint nyolc lepattanót ért el mérkőzésenként.

Juhász Dorka történelmi elismerést kapott az Euroligában

Fotó: Esra Bilgin/Anadolu via AFP

„Sokkhatásként ért, és nagyon hálás vagyok. Nem ezért játszol minden nap, csak teszed a dolgod. Már az is nagy dolog volt, hogy szóba kerültem két másik kiváló játékossal együtt. A csapat sokat tett értem, vezető szerepbe helyeztek, és hittek bennem. Örülök, hogy élni tudtam ezzel a lehetőséggel. Ez már csak a hab a tortán” – idézi a Magyar Nemzet a pécsi nevelésű kosárlabdázót.

A török bajnoki ezüstérmes Galatasaray vasárnap 20 órakor csap össze az Euroligában is címvédő, szintén isztambuli Fenerbahcével az Euroliga zaragozai fináléjában.

Juhász az El-idény legjobb ötösében is helyet kapott a Fenert erősítő Emma Meesseman, Iliana Rupert és Julie Allemand, valamint a francia Basket Landes-ben szereplő Leila Lacan mellett.