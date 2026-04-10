Előbb a Szeged lépett túl drámai küzdelemben a Kielce csapatán még szerdán, majd őket követte csütörtökön a Veszprém kézilabdacsapata. A kézilabda BL-Final Fourban 2022 óta nem volt magyar csapat, a Szegednek pedig soha nem sikerült még eljutnia Kölnbe.

A Szeged után a Veszprém is küzdhet majd a kézilabda BL Final Fourért

A Veszprém nem hagyott kérdést a kézilabda egyik fővárosában

Igaz, ez a PSG már nem az a PSG, zsinórban harmadik alkalommal nem lesz ott a francia csapat a végelszámolásnál, de összesítésben nyolc góllal kiejteni a franciákat, akkor is nagy dolog.

„Európa egyik topcsapata ellen végig győzelemre játszottunk. Remekül kezdtünk, de sajnos az első félidő hajrájában több rossz bejátszásunk is volt, meg akadt pár furcsán megítélt szabálytalanság is mindkét oldalon. Emellett még 3-4 támadást elrontottunk, amikből könnyű gólokat kaptunk. A fordulás után támadásban minden formációval szemben jól játszottunk, a nehéz pillanatokban pedig nyugodtak maradtunk. A továbbjutásunk nem forgott veszélyben, nagyon boldog vagyok” – mondta a meccs után Xavi Pascual, a One Veszprém vezetőedzője.

Az ellenfél részéről Omar Yahia elmondta, „csak percekig volt meg az a motivációnk, amit végig fent kellett volna tartani ahhoz, hogy csodát tegyünk. A Veszprém nagyon ügyesen kezelte azokat a helyzeteket, amikor úgy éreztük, lehet esélyünk. Mindig könnyedén visszajött a hátrányból. Nagyszerűen kellett volna teljesítenünk, ha fölényes győzelmet akarunk volna aratni, de sajnos ez most elmaradt. Két mérkőzés alapján egyértelműen a Veszprémé volt a jobb csapat.”

Nedim Remili, a Veszprém klasszisa őrült meccsről beszélt, ebből a meccsből még sok energiát lehet meríteni a jövőt illetően. Egymásért küzdöttünk, le a kalappal mindenki előtt. A félidőben megbeszéltük, hogy még oda kell tenni magunkat, nagyon észnél kell lennünk. Jöhet a Szeged elleni bajnoki rangadó, a kupa Final Fourja, aztán pedig a Füchse!” – tette hozzá.

Mi vár most a magyar csapatokra? Mikor játszik a Szeged és a Veszprém?

Hétfőn rögtön jön egy Veszprém-Szeged bajnoki rangadó, ahol a tabellát magabiztosan vezető Veszprém lesz a házigazda, majd a kupában is összefut a két csapat, a négyes döntő elődöntőjében következő hétvégén.