Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, amely legutóbb Törökországot győzte le, kétpontos előny birtokában és kedvező egymás elleni eredménnyel a zsebében fogadta az Érd Arénában a cseh kézilabdacsapatot. Kényelmes helyzetben volt a továbbjutást illetően, októberben Prágában ugyanis 31-20-ra múlta felül ellenfelét. A szombati találkozóra a kapus Bukovszky Anna és a nemzeti csapatban szerdán a törökök ellen bemutatkozott beálló, Juhász Kata maradt ki a keretből.

A nyolcgólos Klujber Katrin (j) volt a női kézilabda Eurokupa hatodik fordulójában rendezett mérkőzés legeredményesebb játékosa

A csehek legyőzésével négyes döntőben a női kézilabda-válogatott

A mérkőzés kezdete előtt a mérföldkőhöz érkezett Kuczora Csengét köszöntötték, aki már 75 alkalommal öltötte fel a nemzeti csapat mezét. Szemerey Zsófi védése és a csapatkapitány Klujber Katrin hétméterese indította a mérkőzést, nyolc perc elteltével 6-2 volt a házigazda előnye. A kapusteljesítményt illetően jobban indult az összecsapás magyar szempontból, amikor azonban Patricie Wizurová elkapta a fonalat, két védést is bemutatott egymás után. Ennek és a pontatlan magyar előkészítéseknek is köszönhetően 7-6-ra zárkózott Csehország.

Támadásban Klujber volt a magyar vezér, 12 perc alatt négyszer talált be, a hazai gólok felét jegyezte ekkor. Az első félidő derekára nőtt a hibák száma és kétszer is emberelőnyben játszhattak a vendégek, akik 9-9-nél egyenlítettek. Innen viszont stabil védekezéssel és gyors gólokkal négyes szériát indított a Golovin-csapat, amelynek kapujában Szemerey ötvenszázalékos hatékonysággal védett. A remeklő hálóőrt arcon találta a csehek balszélsője, ez sem akadályozta meg abban, hogy hétméterest hárítson. Cseh részről Anna Frankova bokája szorult ápolásra, miközben 15-9 állt már az eredményjelzőn az ebben az időszakban szinte folyamatosan emberhátrányban kézilabdázó magyar válogatott javára. A szünetben a kiállítások száma hat, illetve nulla, míg a különbség három találat volt, a csehek a pihenő előtti fél percben két üres kapus gólt is szereztek.

A második félidőt Janurik Kinga kezdte a kapuban, a magyar válogatott pedig az addigi legnagyobb különbséget kialakítva távolodott el egy hétgólos sorozattal, a csehek közel nyolc percig nem találtak be. Ezzel el is döntötte a meccset a nemzeti csapat, amely 26-16-nál már tíz találattal vezetett a 44. percben. A hajrára az addig kevesebb játéklehetőséget kapott kerettagok voltak a pályán hazai részről, ám így is könnyedén tíz gól környékén tartotta előnyét a magyar válogatott, amely az utolsó percben kettős emberelőnyben játszott.