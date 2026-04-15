Tóth Rajmond három gólt szerzett a Rebi BM Cuenca színeiben, amely hazai pályán súlyos, 52–23-as vereséget szenvedett a címvédő és listavezető Barcelonától a spanyol férfi kézilabda-bajnokságban. A liga honlapja szerint a Cuenca 25 forduló után a tabella tizedik helyén áll.

Hetvenöt gólos kézilabda-meccset játszott a Cuenca a katalán sztárcsapattal.

Kézilabda: osztrák siker, francia búcsú

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG Xentis Lipizzanerheimat hazai pályán 30–28-ra legyőzte az Alpla HC Hard együttesét az osztrák férfi bajnokságban.

Eközben Franciaországban Ónodi-Jánoskúti Máté egy gólt szerzett az USAM Nimes Gard-ban, amely 35–30-ra kikapott a HBC Nantes-tól a Francia Kupa elődöntőjében.

Női fronton döntetlen és vereség

A spanyol női élvonalban Török Lilly három találatig jutott, csapata, a CBM Morvedre pedig 23–23-as döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardésszel. Dániában Fazekas Virág egy gólt szerzett a SönderjyskE színeiben, amely 35–22-re alulmaradt a BL-negyeddöntős Esbjerggel szemben.