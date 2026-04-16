A 2026-os női kézilabda Európa-bajnokságot december 3. és 20. között öt országban rendezik meg, a szervezők között szerepel Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország. A magyar női kézilabda-válogatott az első kalapból várhatta a csütörtöki sorsolást, de azt már korábban lehetett tudni, hogy Golovin Vlagyimir csapata az A-csoportban kapott helyet.

Megkapta ellenfeleit a kézilabda-válogatott

Az már hétfőn kiderült, hogy a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a nagyváradi A csoportban szerepel majd, középdöntőbe jutás esetén pedig Kolozsváron folytatja szereplését.

A magyarok az első sorsolási kalapban voltak, a másodikból Montenegrót, a harmadikból Szlovéniát, a negyedikből pedig Izlandot kapták.

A csoportkörből az első két helyezettek jutnak tovább. A 24 csapatos tornát december 3. és 20. között rendezik Katowicében, Brnóban, Pozsonyban, Nagyváradon, Kolozsváron és Ankarában. A végjáték a katowicei Spodek Arenában zajlik majd. Ez lesz a 17. női Európa-bajnokság, a magyar együttes eddig mindegyiken ott volt, legjobb eredménye a 2000-es aranyérem, a legrosszabb a 2016-os 12. hely.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása:

A csoport (Nagyvárad): Magyarország, Montenegró, Szlovénia, Izland

B csoport (Kolozsvár): Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia

C csoport (Antalya): Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország

D csoport (Brno): Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország

E csoport (Katowice): Franciaország, Lengyelország, Feröer-szigetek, Ukrajna

F csoport (Pozsony): Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia