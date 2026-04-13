A kézirangadó előtt mindkét együttes kiváló formában várta az összecsapást: a Veszprém a Paris Saint-Germain kiejtésével jutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, míg a Szeged a Kielce otthonában aratott bravúros győzelemmel hangolt. A veszprémiek hibátlan mérleggel, ötpontos előnnyel vezették a bajnokságot, míg a szegediek számára ez a találkozó kulcsfontosságú volt a zárkózás szempontjából. A felek ráadásul hamarosan a Magyar Kupa elődöntőjében újra összecsapnak.

A Veszprém-Szeged kézirangadó szinte mindig fordulatos 60 percet hoz

„Nagy és győztes meccsek után lehet építeni a csapatot. Remélem, hogy a következő mérkőzésen is kijön ez a küzdeni akarás, mert ha így küzdünk, akkor a végén bármi lehet” – mondta Bodó Richárd a rangadó előtt. A túloldalon Gasper Marguc a tétet hangsúlyozta: „Ez nem egy szimpla meccs, hanem az, amit minden körülmények között meg kell nyerni. Ezek a csaták az érzelmekről és a küzdőszellemről szólnak.”

4-2 után fordított a Szeged a kézirangadó első félidejében

Hét a hat elleni játékkal próbálta meglepni a Szeged a Veszprémet, mégis utóbbi rajtolt jobban, szűk két perc alatt két gólt is szerzett a címvédő. Hesham balról egy parádés cunderrel máris a második gólját szerezte három perc után (3-1).

Sostaric jobb alsóba tartó hetesét Appelgren parádésan védte, de ez nem szegte a szegediek kedvét, 4-2-t követően, két Bánhidi-gól után a vezetést is sikerült megszerezniük a vendégeknek (4-5, majd 5-6).

A régi szegedi motoros Mackovsek betörése és trükkös gólja után már kettővel vezetett a Szeged (5-7). Mikler remek védésekkel járult hozzá a Szeged remek első 12 percéhez. Persze, a kézilabdában két gól nem nagy előny. De sikerült tartania, be is jött az emberelőnyös támadás, egészen a 16. perc végéig, amikor az üres kapuban veszprémi gól landolt (9-10). Ekkor be is fejezte a 7 a 6-ot a Szeged. A Veszprémet az ág is húzta, Remili tiszta ziccerben a kaput sem találta el. Bodó gólja után Marguc eltalálta a szegedi kaput, de ez mit sem ért: a 41 éves Mikler kivédte a hetest (9-11).

10-12 után jó ideig nem esett gól, nem csoda, hogy időt kért a Veszprém a 25. percben, hiszen főleg számára volt kellemetlen ez az eredmény. Mackovsek távoli bombagólja után leülhetett egy kétperces kényszerpihenőre (10-13), Dodic egy csel után látványos góllal szépített (11-13).

Aztán nem véletlenül kiabálták azt a vendégszurkolók, hogy „Roli”, Mikler ugyanis újabb nagy védéssel tartotta meg a kétgólos szegedi előnyt.

Ali Zein szabálytalansága után a balkezes Szilágyi pattintott gólt szerzett hetesből.