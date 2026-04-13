A kézirangadó előtt mindkét együttes kiváló formában várta az összecsapást: a Veszprém a Paris Saint-Germain kiejtésével jutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, míg a Szeged a Kielce otthonában aratott bravúros győzelemmel hangolt. A veszprémiek hibátlan mérleggel, ötpontos előnnyel vezették a bajnokságot, míg a szegediek számára ez a találkozó kulcsfontosságú volt a zárkózás szempontjából. A felek ráadásul hamarosan a Magyar Kupa elődöntőjében újra összecsapnak.
„Nagy és győztes meccsek után lehet építeni a csapatot. Remélem, hogy a következő mérkőzésen is kijön ez a küzdeni akarás, mert ha így küzdünk, akkor a végén bármi lehet” – mondta Bodó Richárd a rangadó előtt. A túloldalon Gasper Marguc a tétet hangsúlyozta: „Ez nem egy szimpla meccs, hanem az, amit minden körülmények között meg kell nyerni. Ezek a csaták az érzelmekről és a küzdőszellemről szólnak.”
4-2 után fordított a Szeged a kézirangadó első félidejében
Hét a hat elleni játékkal próbálta meglepni a Szeged a Veszprémet, mégis utóbbi rajtolt jobban, szűk két perc alatt két gólt is szerzett a címvédő. Hesham balról egy parádés cunderrel máris a második gólját szerezte három perc után (3-1).
Sostaric jobb alsóba tartó hetesét Appelgren parádésan védte, de ez nem szegte a szegediek kedvét, 4-2-t követően, két Bánhidi-gól után a vezetést is sikerült megszerezniük a vendégeknek (4-5, majd 5-6).
A régi szegedi motoros Mackovsek betörése és trükkös gólja után már kettővel vezetett a Szeged (5-7). Mikler remek védésekkel járult hozzá a Szeged remek első 12 percéhez. Persze, a kézilabdában két gól nem nagy előny. De sikerült tartania, be is jött az emberelőnyös támadás, egészen a 16. perc végéig, amikor az üres kapuban veszprémi gól landolt (9-10). Ekkor be is fejezte a 7 a 6-ot a Szeged. A Veszprémet az ág is húzta, Remili tiszta ziccerben a kaput sem találta el. Bodó gólja után Marguc eltalálta a szegedi kaput, de ez mit sem ért: a 41 éves Mikler kivédte a hetest (9-11).
10-12 után jó ideig nem esett gól, nem csoda, hogy időt kért a Veszprém a 25. percben, hiszen főleg számára volt kellemetlen ez az eredmény. Mackovsek távoli bombagólja után leülhetett egy kétperces kényszerpihenőre (10-13), Dodic egy csel után látványos góllal szépített (11-13).
Aztán nem véletlenül kiabálták azt a vendégszurkolók, hogy „Roli”, Mikler ugyanis újabb nagy védéssel tartotta meg a kétgólos szegedi előnyt.
Ali Zein szabálytalansága után a balkezes Szilágyi pattintott gólt szerzett hetesből.
Videózás után újra emberelőnybe került a Veszprém, de nem tudta kihasználni a fórt a vendéglátó: a Szeged remekül védekezett, Mikler pedig ziccert fogott. Meglepetés: a szünetben három góllal vezettek a Tisza-partiak (11-14).
Egy új Veszprém jött ki a második félidőre
De három gól nem nagy előny, pláne a Veszprém ellen. A hazaiak már 11 másodperc elteltével szépítettek, majd 14-14-ig meg sem állt a Veszprém. Talán, mert Mikler helyett Thulin állt a kapuban?
16-15-re aztán újra a Szeged vezetett öt perc után, mígnem Martinovic ballal elengedett bombájával egyenlítettek a piros mezesek.
Hiába jött fel Xavier Pascual csapata, a Szeged nem engedte át a vezetést, ami lélektanilag természetesen előnynek számít (16-17).
Az egyiptomi Hesham kilőtte a jobb alsót, ez is csak az egyenlítéshez volt elég (17-17), de aztán 39 perc 38 másodpercnél Martinovic megtörte a jeget, és vezetéshez juttatta a hazaiakat (18-17).
Egy-egy pillanatra két góllal is megugrott a Veszprém, de a válasz rendre gyorsan jött (20-19). ElDeraa brutális erejű lövésével újra kettővel elment a Veszprém, jött is be Bánhidi a kispadról 16 perccel a vége előtt. De hiába, Marguc berepült a jobb szélről, és Mikler kezei között kegyetlenül a léc alá lőtt (22-19). Szegedi időkérés után Garciandia szépített, majd ugyanő ziccerben kapu fölé lőtt (22-20).
A második félidőben a veszprémi gólok többsége a távoli vagy a középtávoli zónából érkezett, ilyen volt Martinovic találata is a 49. percben (23-20).
A második félidő első 20 percében csak hat szegedi gól esett, míg a Veszprém ugyanennyi idő alatt többet szerzett, mint az első játékrészben összesen.
Sostaric begyötört góljával szépített a Szeged (23-21). Ezek után Adel percei következtek, két remekül felépített támadás végén szerzett góljával már 25-22 volt a Veszprém javára.
Appelgren jobblábas védése óriási tapsot kapott, majd ki más, mint Adel dobott újra gólt a hatosról. Szegedi kapufa után, már 27-23-nál heteshez jutott a vendéglátó: Elisson túljárt Mikler eszén, öt góllal ment már a Veszprém. A hazai csapat sebességet váltott, a Szeged a saját szintje alatt játszott, két perccel a vége előtt 29-23 volt az állás, innen már nem lehetett feljönniük a vendégeknek.
Elisson büntetőből lőtte be a harmincadik piros mezes gólt, ráadásul Appelgren is csúcsformába lendült (30-23).
A vége 30-24 lett, az első félidő után kissé meglepő veszprémi fordítás után nőtt a bajnokságban a címvédő előnye.
Szombaton, a Magyar Kupa győri elődöntőjében újra összeméri erejét a két csapat.
Eredmény:
One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged 30-24 (11-14)
lövések/gólok: 45/30, illetve 39/24
gólok hétméteresből: 3/2, illetve 3/2
kiállítások: 4, illetve 8 perc
Ivan Martinovic hét, Ahmed Hesam hat, Bjarki Már Elísson öt góllal, Mikael Appelgren nyolc védéssel járult hozzá a győzelemhez. A túloldalon Marin Jelinic hatszor talált be, Mikler Roland hat, Tobias Thulin két lövést védett.
A két csapat 206. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és hét döntetlen mellett 142. alkalommal nyert a Veszprém.
A tabella:
1. One Veszprém HC 22 22 - - 856-585 44 pont
2. OTP-Bank Pick Szeged 22 18 1 3 769-604 37
3. MOL Tatabánya KC 22 17 - 5 687-624 34
4. FTC-Green Collect 22 12 2 8 715-673 26
5. Liqui Moly NEKA 22 9 3 10 595-630 21
6. PLER-Budapest 22 9 2 11 591-632 20
7. Balatonfüredi KSE 22 9 2 11 576-640 20
8. Csurgói KK 22 7 5 10 605-601 19
9. ETO University HT 22 8 3 11 632-639 19
10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 22 8 - 14 585-642 16
11. Budai Farkasok-Rév 22 4 6 12 571-642 14
12. Szigetszentmiklósi KSK 22 6 2 14 552-639 14
13. Carbonex-Komló 22 5 3 14 582-651 13
14. CYEB-Budakalász 22 4 3 15 596-710 11
Az alapszakasz első két helyezettje játszhatja majd a bajnoki döntőt.
