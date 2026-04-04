Az NBA mostani idényének legeredményesebb játékosa, Luka Doncic csütörtökön sérült meg, amikor csapata 139-96-ra kikapott a címvédő Oklahoma City Thunder otthonában. A vizsgálatok megállapították, hogy a bal lábában meghúzódott a combhajlító izom, ami aggodalomra adhat okot LeBron James csapatánál.

LeBron James és világsztár csapattársa, Luka Doncic

Fotó: NIC ANTAYA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James rossz hírt kapott csapattársáról

A Los Angeles Lakersre még öt mérkőzés vár az alapszakaszban, két hét múlva pedig már kezdődik a rájátszás.

A 2-es fokozatú combhajlítóizom-húzódás néha több hétig tartó felépülést igényel, ráadásul Doncicnak korábban is voltak már ilyen jellegű problémái.

Az All-Star gála miatti szünet előtt például négy mérkőzést kellett kihagynia ugyanilyen sérülés miatt. A szlovén játékos meccsenkénti átlaga eddig 33,5 pont, 8,3 gólpassz és 7,7 lepattanó. A közelmúltban 13 egymást követő meccsen legalább harminc pontot szerzett, ebben volt hét olyan találkozó, amelyen legalább negyvenig jutott, sőt egyszer 51, egyszer pedig 60 pontot dobott. Márciusban hatszáz pontot szerzett, ezzel az NBA történetének tizedik játékosa lett, aki egy hónapon belül elérte ezt a rekordot.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

Mindezek ellenére lehetséges, hogy nem kaphat különdíjakat az idény végén, mivel ahhoz legalább 65 meccsen pályára kell lépni az alapszakaszban, ő viszont még csak 64 mérkőzésen játszott. Menedzsere, Bill Duffy kijelentette, hogy rendkívüli körülményekre hivatkozva beadvánnyal fordulnak majd a ligához, mert az Európa-bajnok irányító két találkozót azért hagyott ki, mert második gyermeke születése miatt hazautazott Szlovéniába.