Kocsis Máté megnevezett három árulót, kíméletlen írást tett közzé a politikus

Megdöbbentő bejelentést tett a SALROM: megtalálták a parajdi sóbánya-katasztrófa felelőseit

Magyarországhoz hasonlóan Németországban is kupahétvégét rendeznek férfi kézilabdában. A bajnoki címvédő Füchse Berlin bejutott a döntőbe, a Bajnokok Ligája-győztes Magdeburg viszont nem – utóbbi csapat két játékosát ráadásul az elveszített elődöntő után kirabolták.

A német bajnok Füchse Berlin a Veszprém, a címvédő Magdeburg pedig a Szeged ellenfele lesz a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Míg előbbi párharc résztvevői szombaton győzelemnek örülhettek, addig utóbbi két együttes hazája kupaelődöntőjében (egyaránt hétméterespárbaj után) alulmaradt. A Szeged épp a Veszprémtől kapott ki Győrben, a Magdeburg pedig a tavaly még másodosztályú Bergischer ellen járt pórul Kölnben. Németországban megalázó eredményként írnak utóbbi mérkőzésről, ami nem is meglepő, hiszen az SCM a bajnokságban és a BL-ben is remekel, miközben a története első kupafináléjára készülő Bergischer a Bundesligában a kiesés elől próbál menekülni.

A Magdeburg svéd kézilabdazóját, Felix Claart (jobbra) is kirabolták a Bergischer elleni Német Kupa-elődöntős vereség után
A Magdeburg svéd kézilabdázója, Felix Claar (jobbra) a Bergischer elleni Német Kupa-elődöntő egyik legjobbja volt, mégis kikapott a csapata, ráadásul ki is rabolták őt a vereség után
Fotó: DPA/FEDERICO GAMBARINI

Dupla pofon a Magdeburg svéd kézilabdázóinak

A Bild vasárnap délelőtt ráadásul arról írt, hogy a Magdeburgot a sokkoló vereség után újabb csapás érte. Amíg Felix Claar és Albin Lagergren doppingellenőrzésen voltak, a csapat többi tagja már a buszon ült, a magdeburgi öltöző ajtaja pedig tárva-nyitva maradt. 

Ismeretlen tettesek ezt kihasználva a két, még csarnokban maradt svéd játékos személyes tárgyait (többek között cipőit és fülhallgatóit) ellopták. 

A klub felvette a kapcsolatot a kölni rendőrséggel, akik azt kérték, szükség esetén tegyenek online feljelentést. A Magdeburg ügyvezető igazgatója, Marc-Henrik Schmedt humorosan próbálta kommentálni az esetet: „Nem akarunk nagy ügyet csinálni belőle, de ez az incidens illik ehhez a hétvégéhez.”

A Magdeburg vasárnap a Lemgo ellen játszhat a Német Kupa bronzérméért, miközben a Bergischer a Füchse Berlin ellen készül újabb bravúrra. Ami a Magyar Kupát illeti, a Szeged a NEKA ellen csap össze a harmadik helyért, míg a Veszprém útjába a Tatabánya állhat a trófeáért folytatott küzdelemben.

 

 

