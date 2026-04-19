A német bajnok Füchse Berlin a Veszprém, a címvédő Magdeburg pedig a Szeged ellenfele lesz a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Míg előbbi párharc résztvevői szombaton győzelemnek örülhettek, addig utóbbi két együttes hazája kupaelődöntőjében (egyaránt hétméterespárbaj után) alulmaradt. A Szeged épp a Veszprémtől kapott ki Győrben, a Magdeburg pedig a tavaly még másodosztályú Bergischer ellen járt pórul Kölnben. Németországban megalázó eredményként írnak utóbbi mérkőzésről, ami nem is meglepő, hiszen az SCM a bajnokságban és a BL-ben is remekel, miközben a története első kupafináléjára készülő Bergischer a Bundesligában a kiesés elől próbál menekülni.

A Magdeburg svéd kézilabdázója, Felix Claar (jobbra) a Bergischer elleni Német Kupa-elődöntő egyik legjobbja volt, mégis kikapott a csapata, ráadásul ki is rabolták őt a vereség után

Dupla pofon a Magdeburg svéd kézilabdázóinak

A Bild vasárnap délelőtt ráadásul arról írt, hogy a Magdeburgot a sokkoló vereség után újabb csapás érte. Amíg Felix Claar és Albin Lagergren doppingellenőrzésen voltak, a csapat többi tagja már a buszon ült, a magdeburgi öltöző ajtaja pedig tárva-nyitva maradt.

Ismeretlen tettesek ezt kihasználva a két, még csarnokban maradt svéd játékos személyes tárgyait (többek között cipőit és fülhallgatóit) ellopták.

A klub felvette a kapcsolatot a kölni rendőrséggel, akik azt kérték, szükség esetén tegyenek online feljelentést. A Magdeburg ügyvezető igazgatója, Marc-Henrik Schmedt humorosan próbálta kommentálni az esetet: „Nem akarunk nagy ügyet csinálni belőle, de ez az incidens illik ehhez a hétvégéhez.”

A Magdeburg vasárnap a Lemgo ellen játszhat a Német Kupa bronzérméért, miközben a Bergischer a Füchse Berlin ellen készül újabb bravúrra. Ami a Magyar Kupát illeti, a Szeged a NEKA ellen csap össze a harmadik helyért, míg a Veszprém útjába a Tatabánya állhat a trófeáért folytatott küzdelemben.