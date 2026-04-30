A hölgyek idei döntője emlékezetesre sikerült, az FTC játékosa, Csányi Diána szögletből talált a Honvéd kapujába. A férfiaknál a ZTE drámai meccsen jutott be a fináléba, amelyen még egy ollózós gól is esett. A Fradi a legnagyobb bajnoki riválisa, a Győr ellen harcolta ki, hogy pályára léphessen a Puskás Arénában a MOL Magyar Kupa döntőjében. Az igazán figyelmes szurkolók már ma megvehetik jegyeiket.

Elindult a jegyértékesítés a Magyar Kupa döntőjére

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja szerint a jegyértékesítés április 30-án, csütörtökön 10 órakor kezdődött. A MOL Magyar Kupa döntőjére a férfi A-válogatott mérkőzéseihez hasonlóan, az MLSZ Szurkolói Klub alkalmazásában, és a meccsjegy.mlsz.hu oldalon vásárolhat jegyeket.

Az MLSZ a szurkolók számára fontos információkkal is szolgált:



a Ferencváros drukkerei számára a Dózsa György út felőli oldalon a 126-138, a 227-238 és a 327-330, míg a ZTE szurkolói számára a Stefánia út felőli oldalon a 101-113, a 203-214 és a 311-314 szektorokba érhetők el a jegyek, ezt az alábbi grafikán is jelöltük.”

A szövetség honlapja megjegyzi, helyszíni jegyértékesítés nem lesz, aki be szeretne jutni a Puskás Arénába, annak online kell megváltania jegyeit. A szurkolóknak azt javasolják, hogy a belépéshez használják a Szurkolói Klub alkalmazását. A belépőjegyeket négy árkategóriában értékesítik.

Ferencvárosi TC – ZTE FC árkategóriák:

1. árkategória - 8000 Ft

2. árkategória - 7000 Ft

3. árkategória - 6000 Ft

4. árkategória - 5000 Ft

„Az eseményen az UEFA munkatársai is részt vesznek a Puskás Arénában, annak érdekében, hogy a közelgő BL-döntővel kapcsolatos szervezési kérdéseket megfigyeljék. A kupadöntő egyes operatív folyamatai már a május 30-i esemény főpróbájának minősülnek” – áll a szövetség honlapján.

A kapunyitás 15:00-kor lesz, míg a mérkőzés 18:00-kor kezdődik.