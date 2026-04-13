A magyar női jégkorong-válogatott remekül kezdte a mérkőzést, és már az első harmadban háromgólos előnybe került a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban. Báhiczki-Tóth Boglárka a 3., Faragó Luca a 4., míg Metzler Regina a 14. percben talált be, ezzel gyorsan egyértelművé vált a hazai fölény.
A magyar női jégkorong-válogatott villámrajttal döntötte el a meccset
A második játékrészben is a magyarok akarata érvényesült, még ha a tempó valamelyest vissza is esett. A 38. percben Pázmándi Zsófia egy hosszú szóló végén megszerezte első gólját a tornán, amivel kialakult a 4-0-s végeredmény.
A kapuban Németh Anikó hibátlan teljesítményt nyújtott, mind a 24 kínai lövést hárította, így megérdemelten választották a legjobb magyar játékosnak.
A magyar együttes vasárnap hosszabbítás után Franciaországot is legyőzte, így két forduló után kedvező helyzetből várhatja a folytatást.
Kedden szünnap következik a tornán, majd szerdán Szlovákia, pénteken Olaszország, szombaton pedig Norvégia lesz az ellenfél. A világbajnokságról csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe — jelentette az MTI.