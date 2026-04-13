Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Fontos

Orbán Viktor minden magyarnak üzent – ezt látni kell

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fontos győzelmet aratott a hazai csapat a káposztásmegyeri divízió I/A-világbajnokságon. A magyar női jégkorong-válogatott 4-0-ra verte Kínát hétfőn, így továbbra is versenyben van a feljutást érő első helyért.

A magyar női jégkorong-válogatott remekül kezdte a mérkőzést, és már az első harmadban háromgólos előnybe került a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban. Báhiczki-Tóth Boglárka a 3., Faragó Luca a 4., míg Metzler Regina a 14. percben talált be, ezzel gyorsan egyértelművé vált a hazai fölény.

Kreisz Emma (k), valamint a kínai Jüe Ven-hsziao (b) és Csan Csia-huj Kapus (j) a fővárosi Vasas Jégcentrumban. A magyar női jégkorong-válogatott 4-0-ra nyert.
Kreisz Emma (k), valamint a kínai Jüe Ven-hsziao (b) és Csan  Csia-huj Kapus (j) a fővárosi Vasas Jégcentrumban. A magyar női jégkorong-válogatott 4-0-ra nyert.
MTI/Szigetváry ZsoltFotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar női jégkorong-válogatott villámrajttal döntötte el a meccset

A második játékrészben is a magyarok akarata érvényesült, még ha a tempó valamelyest vissza is esett. A 38. percben Pázmándi Zsófia egy hosszú szóló végén megszerezte első gólját a tornán, amivel kialakult a 4-0-s végeredmény.

A kapuban Németh Anikó hibátlan teljesítményt nyújtott, mind a 24 kínai lövést hárította, így megérdemelten választották a legjobb magyar játékosnak.

Budapest, 2026. április 13. A kínai Csan  Csia-huj kapus (k) a Magyarország - Kína női jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen a fővárosi Vasas Jégcentrumban 2026. április 13-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar együttes vasárnap hosszabbítás után Franciaországot is legyőzte, így két forduló után kedvező helyzetből várhatja a folytatást.

Kedden szünnap következik a tornán, majd szerdán Szlovákia, pénteken Olaszország, szombaton pedig Norvégia lesz az ellenfél. A világbajnokságról csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe — jelentette az MTI.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!