A magyar női jégkorong-válogatott remekül kezdte a mérkőzést, és már az első harmadban háromgólos előnybe került a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban. Báhiczki-Tóth Boglárka a 3., Faragó Luca a 4., míg Metzler Regina a 14. percben talált be, ezzel gyorsan egyértelművé vált a hazai fölény.

Kreisz Emma (k), valamint a kínai Jüe Ven-hsziao (b) és Csan Csia-huj Kapus (j) a fővárosi Vasas Jégcentrumban. A magyar női jégkorong-válogatott 4-0-ra nyert.

A magyar női jégkorong-válogatott villámrajttal döntötte el a meccset

A második játékrészben is a magyarok akarata érvényesült, még ha a tempó valamelyest vissza is esett. A 38. percben Pázmándi Zsófia egy hosszú szóló végén megszerezte első gólját a tornán, amivel kialakult a 4-0-s végeredmény.

A kapuban Németh Anikó hibátlan teljesítményt nyújtott, mind a 24 kínai lövést hárította, így megérdemelten választották a legjobb magyar játékosnak.

A magyar együttes vasárnap hosszabbítás után Franciaországot is legyőzte, így két forduló után kedvező helyzetből várhatja a folytatást.

Kedden szünnap következik a tornán, majd szerdán Szlovákia, pénteken Olaszország, szombaton pedig Norvégia lesz az ellenfél. A világbajnokságról csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe — jelentette az MTI.