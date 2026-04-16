Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalbeli együttese a feljutásért harcoló riválissal csapott össze 800 néző előtt. Az első harmadban nem esett gól, a másodikban viszont kettőt is ütöttek a vendégek: előbb Alan Lyszczarczyk, majd Kielbicki Szymon talált a magyar kapuba. A harmadik szakaszban sokáig nem változott az eredmény, a hajrára viszont maradt két újabb lengyel találat, megint Szymon, bő másfél perccel később pedig Krezolek Patryk volt eredményes a magyar válogatott ellen.

Vereséget szenvedett a magyar válogatott

Hogyan folytatja a magyar válogatott?

A két gárda pénteken is összecsap egymással, ugyancsak Újpesten. Ezt követően két részre oszlik a magyar keret. Az egyik része Svájcba utazik, és Bielben jövő héten csütörtökön, majd pénteken a hazaiakkal mérkőzik meg, a gárda másik fele pedig pedig jövő pénteken Szombathelyen, aztán szombaton Győrben a japánokkal találkozik. Utóbbi összecsapás lesz az utolsó hazai fellépés a világbajnokság előtt −írja az MTI.

Május első két napján Koppenhágában szerepel a Majoross-csapat, elsején Norvégia, 2-án pedig a házigazda Dánia lesz az ellenfél. Május 7-én Bledben a szlovénokkal találkozik a válogatott, amely a svájci vb-re úgy utazik ki, hogy Neuchatelben május 13-án megmérkőzik Kanadával.

Az élvonalban fennállása során tavaly először bennmaradó válogatott Zürichben játssza vb-mérkőzéseit. Május 16-án a finnek, másnap az osztrákok, 19-én a britek, 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, 26-án pedig a lettek lesznek az ellenfelek. A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban folytatja szereplését. Reális cél a bennmaradás lehet.

Eredmény:

Magyarország-Lengyelország 0-4 (0-0, 0-2, 0-2)

gól: Lyszczarczyk (22.), Kielbicki (30., 58.), Patryk (59.)