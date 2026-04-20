A magyar válogatott csütörtökön 4-0-ra kikapott a lengyelektől, akiket pénteken hosszabbításban 3-2-re legyőzött. A magyar szövetség honlapja szerint ezt követően a szakmai stáb elköszönt a hátvéd Dóczi Zsombortól, Farkas Olivértől és Szivák Gergőtől, valamint a csatár Kiss Patriktól, Páterka Bencétől, Szabó Rácz Maximtól és Vértes Nátántól.

A magyar válogatott frissítette a keretét

Hétfőtől (mától) a Tüskecsarnokban folytatja a felkészülést a válogatott, amelynek kerete hamarosan ketté válik. Az egyik fele pénteken Szombathelyen, szombaton pedig Győrben fogadja Japánt, a másik fele pedig csütörtökön és pénteken is a vb-ezüstérmes és vb-házigazda Svájc vendége lesz Bielben.

Ezen a héten csatlakozik a kerethez Garát Zsombor, Horváth Alex, Szongoth Döme, Nemes Márton, Papp Kristóf, Sebők Balázs, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Vincze Péter és az újonc Péter Donát. Az Erste Liga-aranyérmes Gyergyói HK-t erősítő Ambrus Gergő és Fejes Nándor sérülés miatt marad ki a csapatból.

A válogatott aktuális kerete:

kapusok (4): Bálizs Bence (Ferencváros), Hegedüs Levente (FEHA19) Nagy Kristóf (Ferencváros), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

hátvédek (17): Csollák Márkó (Miskolc), Franyó Krisztián (Újpest), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Ferencváros), Horváth Alex (Ocelári Trinec, cseh), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (Ferencváros), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (Miskolc), Szongoth Döme (Peninsula Panthers, kanadai), Tornyai Gábor (Újpest), Tóth Gergely (Ferencváros), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd)

csatárok (28): Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Farkas László (FEHA19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers, amerikai), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Laskawy Ferenc (Ferencváros), Mattyasovszky Gergely (Ferencváros), Mihalik András (Ferencváros), Mihalik Gergő (Debrecen), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (Ferencváros), Nagy Krisztián (Ferencváros), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Rapos Gergely (Újpest), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (Ferencváros), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)