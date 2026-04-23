Az elitvilágbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott 6-1-es vereséget szenvedett Bielben a tavaly vb-döntős svájci csapat vendégeként. A magyar válogatott már az első harmadban három gólt kapott a világ egyik legjobb csapatától, így korán eldőlt az összecsapás.

Az idén házigazda, világranglista-2. svájci együttes semmit nem bízott a véletlenre, alig kilenc perc alatt három gólt is ütött, ugyanakkor az első harmad második felében a magyar válogatottnak sikerült szépítenie. Az MTI azt írja, hogy a folytatásban viszont változatlanul a vendéglátók uralták a meccset, a második játékrészben kétszer, a záró harmadban pedig még egyszer voltak eredményesek, s összességében magabiztos sikert arattak. 

A magyar válogatott ötgólos vereséget szenvedett a svájci csapat ellen
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A magyar szövetség Facebook-oldala szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulatából Sofron István volt a gólszerző.

A magyar válogatottnak nem volt esélye a svájci csapat ellen

A magyar válogatott bő keretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés, a csapat másik fele pénteken és szombaton a japánokkal csap össze Szombathelyen és Győrben.

Svájcban Majoross irányítja az együttest, a hazai párosmeccsen pedig Bartalis Balázs látja el a vezetőedzői teendőket. A Svájcból szombat reggel hazatérő küldöttségből a szakmai stáb tagjai továbbutaznak Győrbe, így a Japán elleni második meccset már a helyszínen felügyelhetik.

Az élvonalban fennállása során tavaly először bennmaradt magyar válogatott a május 15-én kezdődő világbajnokságon Zürichben a finnekkel, az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a házigazda svájciakkal, a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal, valamint a lettekkel találkozik a csoportkörben. Az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.

Vb-felkészülési mérkőzés:
Svájc-Magyarország 6-1 (3-1, 2-0, 1-0)

