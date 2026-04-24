Majoross Gergely szövetségi kapitány erre a hétre kettéosztotta magyar válogatott keretét, az egyik fele Svájcban van, a másik pedig Szombathelyen, illetve szombaton Győrben készül.

A magyar válogatott szoros meccset játszott Szombathelyen a japán csapattal

A hazai mérkőzés jól kezdődött, hiszen Schlekmann Márk már a negyedik percben betalált a szombathelyi közönség nagy örömére, ám a divízió I/A-s tornára készülő távolkeletiek kevesebb mint egy perc alatt fordítottak, sőt két emberelőnyös gólt is ütöttek az első harmad végén, illetve a második elején. Ravasz Csanád a második szünet előtt tudott szépíteni.

A folytatásban keményen küzdött a magyar válogatott, ennek eredménye lett, hogy Molnár Bálint találatával minimálisra csökkent a különbség, azonban a hátralévő bő hat perc kevésnek bizonyult az egyenlítéshez.

felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Japán 3-4 (1-3, 1-1, 1-0)

a magyarok gólszerzői: Schlekmann (4.), Ravasz (40.), Molnár (54.)

A magyar válogatott ezúttal sem tudta megszorítani a svájci csapatot

A három hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott idegenben túrázó kerete - akárcsak csütörtökön - 6-1-re kikapott a házigazda svájci csapattól Bielben.

A világ közvetlen élvonalához tartozó, vb- és világranglista-második svájciaknál még hiányoztak a bajnoki rájátszásban és az NHL-ben érdekelt hokisok, ennek ellenére is sokkal erősebbek voltak.

A második percben esett góljukra Horváth Milán ugyan gyorsan válaszolt, az első harmadban még újabb két hazai találat született. A folytatás sem hozott érdemi változást, a svájciak rendkívül magabiztosak voltak a koronggal, ráadásul így a magyarok sem tudtak komoly helyzetet kialakítani.

felkészülési mérkőzés:

Svájc-Magyarország 6-1 (3-1, 1-0, 2-0)

a magyar csapat gólszerzője: Horváth Milán (7.)

Az élvonalban fennállása során tavaly először bennmaradt magyar válogatott a világbajnokságon Zürichben május 16-án a finnekkel, másnap az osztrákokkal, 19-én a britekkel, 22-én a németekkel, 23-án a házigazda svájciakkal, 25-én a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal, valamint 26-án a lettekkel találkozik a csoportkörben. Az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.