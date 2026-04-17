A csütörtöki nagyarányú vereséget követően a világbajnokságra készülő magyar válogatott drámai mérkőzésen győzte le Lengyelország férfi jégkorongcsapatát.

Hosszabbításban nyert a magyar válogatott

Visszavágott a magyar válogatott

A férfi jégkorong-válogatott már csütörtökön is találkozott ellenfelével, akkor a lengyelek 4-0-ra győztek. A pénteki meccs is a vendégek enyhe mezőnyfölényével kezdődött, de a veszélyesebb gólhelyzeteket a házigazdák alakították ki. A nyolcadik percben Terbócs István remek passzát Stipsicz Bence váltotta gólra, és bár a játék képe alapján egy harmad után megérdemelt lett volna a hazai vezetés, de közvetlenül a szünet előtt Kamil Gorny egyenlített.

A második felvonásban a lengyel fölény ellenére nem született újabb találat, a harmadikban viszont Jakub Lewandowski eredményes volt, és sokáig úgy tűnt, hogy övé lesz a győztes gól. Már csak 14 másodperc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Laskawy Ferenc átadását Dobos Mihály váltotta gólra, így hosszabbításra volt szükség. Abból alig több mint fél perc telt el, amikor Csollák Márkó passzából Dobos megszerezte a győztes találatot is.

A lengyelek 31, a magyarok húsz alkalommal találták el ellenfelük kapuját, vagyis a hazai csapat jóval hatékonyabban célzott.

Az élvonalban fennállása során tavaly először bennmaradt magyar csapat Zürichben a finnekkel, az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a házigazda svájciakkal, a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal, valamint a lettekkel találkozik a világbajnokság csoportkörében. Az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.

Eredmény:

Magyarország-Lengyelország 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) - hosszabbítás után

gólszerzők: Stipsicz (8.), Dobos (60., 61.), illetve Gorny (20.), Lewandowski (47.)