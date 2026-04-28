A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata szerdán Dániába utazik, ahol pénteken Norvégia, szombaton pedig a házigazda ellen játszik felkészülési mérkőzést Koppenhágában. A magyar válogatott kerete 31 fősre csökkent a bejelentést követően.

A magyar válogatott kikapott Svájc ellen

Vb-re készül a magyar válogatott

A stáb eddig dupla kerettel dolgozott, és az együttes így játszott Lengyelország, Japán és Svájc ellen. Az eddigi mérleg: egy hosszabbításos győzelem és öt vereség.

A csapatkapitány Erdély Csanád Svájcban elszenvedett kisebb deréksérülését itthon kezelik, mielőtt a csatár a jövő héten visszatérne a kerethez, amely Bledbe utazik majd az utolsó előtti, Szlovénia elleni jövő csütörtöki találkozóra. Galló Vilmos klubjával, a KooKooval bejutott a finn élvonal döntőjébe, amely szombaton kezdődik és leghamarabb jövő hét csütörtökön, legkésőbb május 13-án, szerdán, a Kanada elleni utolsó felkészülési mérkőzés napján ér véget. Ő a finálé befejezése után csatlakozhat a válogatotthoz.

A vb-re három kapus mellett 22 mezőnyjátékos nevezhető.

„Akik most kiestek a keretből, azoktól mi is sokat kaptunk és ők is sokat kaptak a programtól, már jobb játékosok, mint a felkészülés kezdetén, ezen keresztül pedig nyertek a klubjaik és áttételesen a bajnokságaik is” − fogalmazott Majoross Gergely. −Nekünk olyan szempontból is fontos volt az ő szerepeltetésük és fejlesztésük, hogy látnunk kell a jövőt, a válogatott hátországát, hogy kire, miben számíthatunk, hogy otthonosan mozogjanak a játékrendszerünkben és kultúránkban.”

Hozzátette: mostantól máson lesz a hangsúly, még többet foglalkoznak majd az egyénekkel is, hogy ki miként teljesíti a rászabott feladatokat.

Még négy mérkőzésünk van arra, hogy mindent élesítsünk. Ezeket négy erős riválissal játszhatjuk, tehát a férfi nemzeti válogatott szempontjából az előttünk álló szakasz is fontos és lelkesítő”

− jegyezte meg a magyar hokiválogatott szövetségi kapitánya.

A keret:

kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tornyai Gábor (UTE)

csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)