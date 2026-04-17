A magyar válogatott múlt vasárnap hosszabbítás után 3-2-re nyert Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verte Kínát, szerdán 2-0-ra kikapott Szlovákiától, szombaton 19.30-tól pedig Norvégiával találkozik. Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

Legyőzte az olaszokat a magyar válogatott

Életben tartotta esélyeit a magyar válogatott

Az olaszok újoncok a mezőnyben − hiszen tavaly még a divízió I/B-ben szerepeltek −, ennek ellenére Norvégiát és Szlovákiát is legyőzték, Franciaországtól pedig csak szétlövésben kaptak ki, így az utolsó előtti játéknap előtt a tabella élén álltak. Az idei, számukra hazai rendezésű téli olimpiára komoly fejlesztéseket hajtottak végre, ennek eleme volt a honosítás is: nyolc, olasz gyökerekkel rendelkező, de kanadai vagy amerikai születésű játékossal erősítették meg keretüket. Köztük van a 35 éves Laura Fortino, aki szülőhazája, Kanada színeiben 2012-ben világbajnokságot, 2014-ben pedig olimpiát nyert.

A magyar női jégkorong-válogatott és az olasz csapat legutóbb múlt csütörtökön találkozott egymással, akkor a Káposztásmegyeren rendezett felkészülési mérkőzésen 2-0-s hazai siker született.

Faragó Lucáé volt a meccs első nagy gólhelyzete, az első gólt viszont az idén olimpiai negyeddöntős olaszok ütötték: a negyedik percben Justine Reyes remek helyzetfelismeréssel hozta kihagyhatatlan helyzetbe Amie Varanót, aki ziccerben nem hibázott. A folytatásban is kiegyenlített volt a játék, felváltva veszélyeztettek a csapatok, de a nagyobb lehetőségek a magyarok előtt adódtak. Olykor csupán fél méterre táncolt a korong az olaszok gólvonalától, több gól azonban nem született az első szünetig.

Győznie kell a női jégkorongozóknak

A második felvonásban nyomasztóvá vált a magyarok fölénye, 11-1 volt a kapura lövések aránya, amikor emberelőnyben Leidt Madeline a kapuvasra bombázott, a kipattanót pedig Hiezl Réka éles szögből a hálóba lőtte (1-1). A további magyar lehetőségek kimaradtak, de az olaszok védelméhez hasonlóan a magyar kapuban Németh Anikó is „állta a sarat”. Még csak másfél perc telt el a harmadik felvonásból, amikor emberhátrányban betaláltak a hazaiak: Lippai Isabel átadása után a csapatkapitány Odnoga Lotti átlövése talált utat a kapuba.