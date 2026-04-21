Bodó Richárd nem játszhat a magyar válogatottban, illetve a szerb csapatnak Lazar Kukicot kell nélkülöznie a férfi kézilabda-világbajnokság májusi selejtezőjében. A Szeged szerb irányítója, Lazar Kukic szombaton, a Veszprémmel szemben hétméterespárbajban elveszített Magyar Kupa-elődöntő első félidejének végén sérült meg. A magyar szövetség (MKSZ) keddi sajtóeseményén elhangzott, hogy kificamodott a válla, amit meg kell műteni, ezért legalább három hónapos kihagyás vár rá.

Klubtársa, a balátlövő Bodó Richárd térde pénteken, a Magyar Kupa négyes döntőt megelőző utolsó edzés utolsó percében sérült meg, ezért nem is léphetett pályára Győrben. Mint elhangzott, a szerbek elleni párharcban „eléggé erősen kérdéses” a szereplése, sőt, jelenleg úgy tűnik, hogy nem számíthat rá a magyar válogatott szakmai stábja.

A vb-selejtező első mérkőzését május 14-én rendezik Nisben, a visszavágót pedig 17-én Veszprémben.

Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy a nemzeti csapat ott legyen a világbajnokságon, hiszen onnan lehet kijutni az olimpiai selejtezőtornára. Hozzátette: nem volt szerencséje a válogatottnak, hiszen a lehető legerősebb ellenfelet kapta, ugyanis Szerbia a januári Európa-bajnokságon legyőzte a később döntős németeket is.

Nagy László csapatvezető felidézte, hogy a szerbek a nagy bravúrt követően kikaptak a végig vezető osztrákoktól, ezzel együtt nagyon jó játékosok alkotják a válogatottjukat. Hangsúlyozta: egyelőre nem tudják, mire számítsanak Nisben, de az biztos, hogy a helyi közönség nagy nyomást gyakorol a vendégcsapatokra.

„A legfontosabb, hogy magunkra kell összpontosítanunk, és a tudásunk legjavát mutatnunk a két meccsen” – vélekedett.