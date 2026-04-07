A magyarok hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdtek. Kedden viszont már a második mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a férfi vízilabda világkupa görögországi divízió I-es tornáján. Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata óriási csatában, ötméteres párbajban győzte le a hollandokat 16-15-re. A folytatásban a magyarok az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak.

Csoma-bravúrral győzött a magyar válogatott

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1-4. helyen, az 5-8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek. A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Varga Zsolt szövetségi kapitány Lugosi Csongor személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott bizalmat, a keretből pedig Leinweber Olivér és Dala Döme maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott. A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 16-11-re-re diadalmaskodtak.

Szoros küzdelmet vívtak egymással a csapatok az elején, a magyarok védekezése azonban összeállt, ami miatt a rivális közel két negyeden át nem tudott betalálni. Ebben az időszakban hárommal elléptek a magyarok, a hollandok viszont a záró negyed elejére minimálisra csökkentették a különbséget.

A hollandok három perc alatt három gólt dobtak a befejező játékrész elején, Varga Zsolt pedig időt kért és Vogel Somát küldte a kapuba. A közel egynegyedes magyar gólcsendet az első világversenyén szereplő Szalai Péter törte meg, majd egy perccel a vége előtt Vismeg Zsombor egyenlített fórból. A meccsből már csak 29 másodperc volt hátra, amikor Jansik Szilárdra fújtak rá egy ötméterest, Kas Te Riele pedig nem hibázott. A magyarok kapus nélkül támadtak a végén, a slusszpoén pedig Nagy Ádámé volt, aki három másodperccel a vége előtt zúdított a hálóba.