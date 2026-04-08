A magyar válogatott egy görögök felett aratott sikerrel indította a férfi vízilabda világkupa divízió I-es tornáját, kedden pedig ötméteresekkel verte azt a holland csapatot, amely három másodperccel a vége előtt még győzelemre állt. Varga Zsolt együttese a torna harmadik fordulójában az olimpiai és Európa-bajnok Szerbia ellen ugrott medencébe, hogy megőrizze veretlenségét.

Újabb győzelmet aratott a magyar válogatott

Legyőzte az olimpiai bajnokot a magyar válogatott

A waterpolo.hu tudósítása szerint percekig gól sem született a rangadón, de aztán beindultak a magyarok, a harmadik negyed végén pedig már négy góllal is vezetett. A szerbek az utolsó felvonásban visszazárkóztak, de aztán Vogel Soma mutatott be egy védést, Fekete Gergő találata pedig beállította a 12-10-es végeredményt.

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli, A csoport, 3. forduló:

Szerbia-Magyarország 10-12 (2-3, 2-3, 3-5, 3-1)