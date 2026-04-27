A hivatalosan oldalán jelentette be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, hogy mély megrendüléssel értesültek arról, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, a PVSK-Panthers U21-es csapatának játékosa. Ritka és végzetes szerencsétlenség történt vasárnap délelőtt, akkor a fonyódi baleset helyszínére, a Niklai utcába 9 óra után riasztották a mentőegységeket. Nem egy szokványos közúti balesetről volt szó, mert a szemtanúk csak annyit láttak, hogy a sűrű nádasban, a vízzel teli árok mélyén négy kerék mered az ég felé. A kérdéses autó szinte teljesen elmerült, mielőtt bárki segíthetett volna, így Márkus Péternek sajnos esélye sem volt a túlélésre.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége őszinte részvétét fejezte ki Márkus Péter családjának, barátainak, csapattársainak és a klub teljes közösségének. Emlékét tisztelettel megőrzik a szövetségnél.

A Facebook-oldaluk alatt sorjáznak a részvétnyilvánítások, mindenki le van döbbenve ezen a tragédián.