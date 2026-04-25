Sorozatos, súlyos térdsérülések nehezítették a magyar kézilabda-válogatott jobbátlövőjének karrierjét. Máthé Dominik jelenleg minden erejével azon dolgozik, hogy visszanyerje régi formáját, ami állítása szerint a szezon végéhez közeledve sikerült. Szerdán csapata, a norvég Elverum HB 33–32-es sikert aratott a bajnokság negyeddöntőjének második meccsén a Fjellhammer otthonában. A nyáron Szegedre igazoló Lukács Péter és Máthé is hét gólt szerzett, az Elverum pedig bejutott az elődöntőbe.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Máthé Dominik tudatosan építi tovább magát Észak-Macedóniában

A 27 éves balkezes átlövő a közmédiának arról beszélt, poszttársa vállsérülése miatt egyedül maradt a posztján, így támadásban és védekezésben is helyt kell állnia. Minden sorozatban számítanak rá, amelyben csapata szerepel, nem panaszkodik a játékidőre és a teljesítményére sem.

„Haladok, kezdem visszanyerni a régi formámat, aminek örülök így az idény végén, mert a legfontosabb, legkeményebb meccsek most jönnek, amit szeretek, mert meg tudom mutatni, miért igazoltak le és honnan tértem vissza” – ecsetelte Máthé, aki bízik benne, hogy jó formáját megmutathatja a szerbek elleni vb-selejtezőn is.

Három térdműtéten kellett átesnie, és nem állítja, hogy könnyű volt három naponta pályára lépnie, de kibírta: „komoly teljesítményt tudtam nyújtani, ami fontos, mert itt a rájátszásban mindenki megverhet mindenkit”.

Máthé Nyíregyházán kezdett kézilabdázni, de az általános iskola után a PLER KC csapathoz igazolt Budapestre. A Balatonfüredi KSE játékosaként mutatkozott be az NB I-ben, majd légiósként az Elverum és Paris Saint-Germainnél szerepelt. 2022 februárjában szenvedett keresztszalag-szakadást, ami a teljes karrierívét átírta. Az Elverum 2025 májusában adta hírül, hogy Máthé a most futó szezonban náluk térhet vissza. Szerződése csupán egy évre szól, ezért nemrég bejelentette, hogy az észak-macedón GRK Ohrid csapatában folytatja pályafutását. Egyesekben felmerült a kérdés, sokan a játékos környezetéből is megemlítették, nagyobb csapatra számítottak - a 27 éves átlövő azonban világosan elmagyarázta döntése okát.

„Azt meg kell érteni, most, három műtét után nem a Párizs vagy a Veszprém a szintem.”

„Akarattal kerestünk egy kisebb csapatot, amely feltörekvő, ezzel pedig nincs semmi baj. Bár jól játszom, lövöm a gólokat, még mindig építem magam, hiszen nincs egy éve, hogy visszatértem” – mondta Máthé a közmédiának. „Sokan jobb helyre vártak, de szerintem jót tesz nekem, hogy a Balkánra kerülök, ahol a spanyol szisztéma is érződik és nem csak a taktika a legfontosabb, mint Norvégiában.”