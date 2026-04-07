Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hivatalos bejelentés ugyan még nem érkezett, de az OTP Bank-Pick Szeged kapusa szót ejtett a sajtóértesülésekről. Mikler Roland szezonvégi távozása már többször szolgáltatott beszédtémát.

Az OTP Bank-Pick Szeged 26-23-ra nyerte meg az Industria Kielce elleni Bajnokok Ligája-rájátszás első összecsapását a Pick Arénában. Mikler Roland remekül védett, 43 százalékos hatékonysággal 16 lövést hárított, de a múlt hétvégi, Komló elleni meccsen nem volt a keretben. A 41 éves kapus szezonvégi távozása beszédtémát szolgáltatott a sportsajtóban az utóbbi időben, a Sport1 TV Harmadik Félidő című műsorában azonban cáfolta a pletykákat.

Mikler Roland Szegeden marad?
Mikler Roland Szegeden marad?
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mikler Roland Szegeden marad?

Mikler Roland nem volt keretben a Komló elleni bajnoki mérkőzésen. A Sport1 TV Harmadik Félidő című műsorában a kapus elmondta, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője, Michael Appelgren a pénteki edzés előtt mondta el neki, hogy nem fog játszani.

„Őszintén mondom, ki is jött belőlem, hogy »ez az«. Lehet, hogy nem erre a válaszra számított, de éppen beteg a kislányom és egész éjjel ébren voltunk. Nem sikerült teljesen kipihennem magam” – mondta a korábbi válogatott kapus, aki még 41 évesen is képes a világklasszis teljesítményre.

Mikler szerződése a nyáron jár le a Tisza-parti csapatnál, a műsorban viszont szóba került egy érdekes pletyka, amely szerint a következő szezont már az ETO University HT Győr csapatában kezdi meg. Arra ugyan nem tért ki, marad-e Szegeden.

Felröppent velem kapcsolatban ez a győri sztori. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki találta ki. Fake news, valótlan dolog, kitaláció. Nem igazolok Győrbe. Hacsaknem még nem tudok róla, akkor viszont Kárpáti Krisztiánt kell megkérdezni”

 – mondta kissé viccesen.

Kárpáti, aki korábban a Szeged első csapatát is irányította, a nyártól lesz a győriek vezetőedzője. A Szeged szerdán 18:45-től játszik Kielcében a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján, majd jövő hétfőn, a One Veszprém ellen mérkőzik meg a bajnokságban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról