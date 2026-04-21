Az OTP Bank-Pick Szeged honlapjának keddi beszámolója szerint a 41 éves, 252-szeres válogatott kapus új megállapodása 2027. június 30-ig szól. Mikler Roland szerződést hosszabbított a Bajnokok Ligája-negyeddöntős Szegeddel,így egy újabb évig keserítheti meg az ellenfél lövőinek életét.

Mikler Roland egy újabb évig marad

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

„Roland ikonikus alakja a szegedi kézilabdának, idei teljesítményével is bizonyította, hogy a csapat meghatározó tagja, erőssége, fontos láncszeme” – mondta Papp Edward klubelnök.

Mikler a szülővárosa csapatában, a Dunaferrben kezdte pályafutását, majd először 2010-ben igazolt Szegedre. Tagja volt a 2014-ben EHF Kupát nyert együttesnek, ezt követően a nagy rivális Veszprémhez igazolt, majd 2019-ben visszatért a csongrádiakhoz. Szegedi színekben kétszer nyert bajnokságot és egyszer Magyar Kupát. A válogatottal két olimpián is részt vett.

„Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-PICK Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet” – nyilatkozta Mikler Roland.