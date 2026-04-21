Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke megfogalmazta a célokat. A szövetség első embere szerint a magyar női válogatott számára az a célkitűzés, hogy százszázalékos teljesítménnyel jusson tovább a decemberi női kézilabda Eb csoportköréből.

„Játékos voltam, ezért tudom, hogy nincsenek lefutott meccsek, de bízunk benne, hogy sikerrel vesszük a csoportot és maximális pontszámmal jutunk tovább a középdöntőbe” – mondta az MKSZ keddi sajtóeseményén az elnök. A magyarok Montenegróval, Szlovéniával és Izlanddal találkoznak majd Nagyváradon, a kolozsvári középdöntő-csoportba az első két helyezett jut majd a női kézilabda Eb-n.

A magyar válogatott maximális pontszámmal jutna tovább a női kézilabda Eb csoportköréből
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Erős mezőny vár a magyar válogatottra a női kézilabda Eb-n

Ilyés hozzátette, a középdöntőben erős csapatok lesznek, ott már nem lehet rossz játékkal meccset nyerni. Ő arra számít, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvégok, valamint a dánok, a spanyolok és a házigazda románok ellen kell folytatnia szereplését a magyar együttesnek.

A románokat hazai pályán megverni sokkal nehezebb lesz, mint eddig, Norvégia és Dánia ellen pedig a maximális tudásunkra lesz szükség, 

másképpen nem lehet a legjobb négy közé jutni semmilyen világversenyen” – szögezte le.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondta: a múlt csütörtöki sorsolásnak örült is, meg nem is. Meglátása szerint a másik ág valamennyivel könnyebb, mert a norvég és a dán csapat a magyarok ágára került.

Rotterdam, 2025. december 10. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak vegyes érzései vannak a sorsolás után
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Montenegró ellen küzdelmes meccs vár a magyar csapatra

„Mindkettővel játszottunk a közelmúltban, ezért tudjuk, hogy komoly csapatok” – idézte az MTI a szövetségi kapitányt.

Hangsúlyozta: a papírforma alapján a többi ellenfelüknél talán előrébb járnak, de egyik válogatott sem gyenge, és nem szeretnének lenézni senkit.

„Montenegróval kezdünk. Ők az ilyen sorozatmérkőzések végén fáradtabbak szoktak lenni. 

Inkább verekedés, mint kézilabda, amit produkálnak, ezzel próbálnak félelmet kelteni, 

de legutóbb ez nem már befolyásolta teljesítményünket és magabiztosan nyertünk” – idézte fel a 2024-es debreceni Európa-bajnoki mérkőzést.

 

 

