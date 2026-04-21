„Játékos voltam, ezért tudom, hogy nincsenek lefutott meccsek, de bízunk benne, hogy sikerrel vesszük a csoportot és maximális pontszámmal jutunk tovább a középdöntőbe” – mondta az MKSZ keddi sajtóeseményén az elnök. A magyarok Montenegróval, Szlovéniával és Izlanddal találkoznak majd Nagyváradon, a kolozsvári középdöntő-csoportba az első két helyezett jut majd a női kézilabda Eb-n.

A magyar válogatott maximális pontszámmal jutna tovább a női kézilabda Eb csoportköréből

Erős mezőny vár a magyar válogatottra a női kézilabda Eb-n

Ilyés hozzátette, a középdöntőben erős csapatok lesznek, ott már nem lehet rossz játékkal meccset nyerni. Ő arra számít, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvégok, valamint a dánok, a spanyolok és a házigazda románok ellen kell folytatnia szereplését a magyar együttesnek.

A románokat hazai pályán megverni sokkal nehezebb lesz, mint eddig, Norvégia és Dánia ellen pedig a maximális tudásunkra lesz szükség,

másképpen nem lehet a legjobb négy közé jutni semmilyen világversenyen” – szögezte le.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondta: a múlt csütörtöki sorsolásnak örült is, meg nem is. Meglátása szerint a másik ág valamennyivel könnyebb, mert a norvég és a dán csapat a magyarok ágára került.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak vegyes érzései vannak a sorsolás után

Montenegró ellen küzdelmes meccs vár a magyar csapatra

„Mindkettővel játszottunk a közelmúltban, ezért tudjuk, hogy komoly csapatok” – idézte az MTI a szövetségi kapitányt.

Hangsúlyozta: a papírforma alapján a többi ellenfelüknél talán előrébb járnak, de egyik válogatott sem gyenge, és nem szeretnének lenézni senkit.

„Montenegróval kezdünk. Ők az ilyen sorozatmérkőzések végén fáradtabbak szoktak lenni.

Inkább verekedés, mint kézilabda, amit produkálnak, ezzel próbálnak félelmet kelteni,

de legutóbb ez nem már befolyásolta teljesítményünket és magabiztosan nyertünk” – idézte fel a 2024-es debreceni Európa-bajnoki mérkőzést.