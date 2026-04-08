A női kézilabda-válogatott keretéből a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, ott volt viszont a Debrecen beállója, Juhász Kata, aki első találkozójára készült válogatott mezben. A találkozó elején mindkét fél szerzett könnyű, gyors gólt, 6-6-ig tartotta a lépést az év végi Eb társházigazdája. A törökök kapusai a 16. percben találkoztak először a labdával, addigra egy hatgólos periódussal 12-6-ra távolodott el az ellenfél hibáit egyre jobban kihasználó Golovin-csapat. Már a 22. percben megvolt a kétszámjegyű különbség (19-9), innen egy hármas sorozattal zárkózott a vendéglátó. A szünet előtt bemutatkozott Juhász és első góljait is megszerezte, az első játékrész utolsó percei sok hibát és nem túl magas színvonalú, kapkodó játékot hoztak mindkét oldalon.

A női kézilabda-válogatott játékosa, Klujber Katrin hét gólt is szerzett a meccsen

A női kézilabda-válogatott simán nyert Törökországban

A pihenőt követően határozott védekezéssel és gyors találatokkal 11 gólra duzzasztotta a különbséget a magyar válogatott, a törökök elöl és hátul sem találták az ellenszert, így korán ki kellett kérniük utolsó idejüket is. A hajrában is egyre inkább érvényesítette tudáskülönbségét a vendég együttes, amely a hazai találkozónál simábban és jobb játékkal - a beálló körüli védekezésben lényegesen jobban teljesítve - tudott nyerni. Szemerey Zsófi hat, Bukovszky Anna tíz védéssel vette ki részét a sikerből, amellyel a magyar válogatott mérlege öt mérkőzést követően is százszázalékos Törökország ellen.

Golovin Vlagyimir telefonon az M4 Sportnak úgy értékelt, a többet gyakorolt elemek közül a védekezésben és a lerohanásban is sikeresek voltak, ugyanakkor az első félidőben több volt a technikai hiba, labdaeladás, mint kellett volna. Kiemelte, hogy hatvan percen keresztül jó tempóban játszott az együttese. "Megmutatkozott a két csapat közötti fizikális különbség is, sokkal frissebbek voltunk a második félidőben, a török válogatott több technikai hibával játszott, amit mi ki is használtunk" - fejtette ki a kapitány, aki szerint fontos volt, hogy aki előtt helyzet adódott, az vállalta is a lövést. A bemutatkozó Juhászról Golovin azt mondta: noha csak egy edzésen vett részt a kerettel, nem látszott rajta az újoncokon megszokott stressz, mindent megvalósított, amit a szakmai stáb kért tőle. "Bízom benne, hogy komolyabb ellenfelek ellen is meg tudja csinálni ugyanezt" - fogalmazott a szövetségi kapitány.