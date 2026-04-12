A magyar 3x3-as női kosárlabda-válogatott 21-13-ra legyőzte a házigazda Szingapúrt vasárnap a világbajnoki selejtezőtorna rájátszásában, így kijutott a júniusi vb-re. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara a szombati csoportküzdelmek során előbb 21-18-ra verte Egyiptomot, majd hosszabbítás után, óriási csatában 16-15-re legyőzte Litvániát. Ezzel az A jelű trió első helyezettjeként jutott tovább a rájátszásba, ahol a vasárnapi folytatásban a B csoport másodikjával, azaz a házigazda Szingapúrral szállt szembe. A tét óriási volt, mivel a szabályzat szerint a két elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának a győztesét illeti meg.

A női kosárlabda-válogatott tagja, Börödy Vivien

A női kosárlabda-válogatott ott lesz a világbajnokságon

A két válogatott történetének az első találkozóján a hangszerekkel felszerelt hazai szurolók igazi kupahangulatot teremtettek, s talán ennek volt köszönhető, hogy a rendezők remekül kezdtek. A magyarok 5-4-nél vették át a vezetést Böröndy révén, majd 8-8 után óriási menetelésbe kezdtek. A szingapúriak egy pontjára kilencet dobtak, Tóth kiválóan teljesített a palánk alatt, és a Litvánia ellen győztes kosarat dobó Szerencsés is fontos pontokat szerzett.

A csapat legjobbja azonban továbbra is a Sopron Basketet erősítő Böröndy volt, aki a távolról és közelről sem hibázott, s végül az ő két büntetőjével alakult ki a végeredmény, ekkor még 49 másodperc lett volna hátra a meccsből. "Azért tértem vissza a 3x3-ba, mert már nagyon hiányzott ez a hangulat" - mondta nevetve a mérkőzés hőse, aki 13 ponttal vette ki a részét a sikerből. "Ez az első torna, amelyen ebben a felállásban játszottunk, tegnap vívtuk az első tétmeccsünket néhány közös edzés után. Mindenki száz százalékot nyújtott és keményen dolgozott, ennek most megvan a gyümölcse" - tette hozzá. A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.