Sorozatban kilenc veretlenül megvívott méccsel a háta mögött készül a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre Xavi Pascual csapata. A One Veszprém a regnáló német bajnok ellen hazai pályán kezdi a párharcot, cél a kölni négyes döntő.

Ligetvári szerint a One Veszprémnek a világ egyik legjobb támadóegységét kell megfékeznie

A veszprémi klub úgy harangozta be a soron következő Bajnokok Ligája mérkőzést, hogy a Paris Saint-Germain elleni meccs előtt azt írták: „az idény addigi legfontosabb párharca következik. Megoldottuk, simán, veretlenül. Így most leírhatjuk: a Füchse Berlin elleni BL-negyeddöntő a 2025-26-os évad eddigi legfontosabb párharca”.

A magyar válogatott, Ligetvári Patrik arról beszélt a mérkőzés előtt, hogy megterhelő számára a mostani időszak. Ennek ellenére tisztában van azzal a ténnyel, hogy sorsdöntő meccsek következnek.

Fizikálisan és mentálisan is nagyon kemény ez az időszak. Sokat utazunk, jönnek a kiélezett meccsek. Viszont ez a szezon legszebb része. Ilyenkor lehet trófeákat gyűjteni, sikereket elérni. Ebből lehet igazán megítélni, egy csapatnak milyen az idénye. Például bármilyen is volt a mi őszünk, ha folytatjuk az elmúlt hetek tendenciáját és minden meccsünket megnyerjük, akkor mindent elérünk, amit az évad elején szerettünk volna”

– vélekedett a védekező specialista Ligetvári, aki hozzátette, az ilyen meccsekért érdemes kézilabdázni. „Most úgy érzem magam, mint amikor az amerikaifociban kezdődik a playoff. Abban teljesen más mérkőzések vannak, mint az alapszakaszban. Mindegyik kiélezett és nem lehet hibázni.”

Ligetvári szót ejtett csapata védekezéséről is. Állítása szerint olyan teljesítményre van szükségük saját kapujuk előtt, amellyel megállíthatják a világ legjobb támadóegységeinek egyikét.

„Kiváló játékosok jönnek szembe velünk, de hadd szóljon!” – mondta.

A Veszprém a most futó idényben már kétszer találkozott a berliniekkel. A csoportkörben hazai pályán 31-32-es, idegenben 38-34-es vereséget szenvedett. Ligetvári ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, nem szabad elfelejteni, hogy akkor még csak építkezett a Veszprém. Sok új játékost kellett beilleszteni a csapatba, akiknek alkalmazkodniuk kellett a rendszerhez, ehhez pedig időre volt szükség.