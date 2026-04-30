Úgy várta a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjét Xavi Pascual és csapata, hogy egyik legjobb játékosa, a francia válogatott Nedim Remili egy vádlisérülés miatt nem léphetett pályára. A One Veszprém helyzetét nehezítette, hogy az idei kiírás csoportkörében oda-vissza vereséget szenvedett a német bajnok Füchse Berlin ellen. Azóta azonban sok idő telt el, a bakonyiak egységesebb csapattá értek.
Hatalmas tempó és rengeteg gól volt a One Veszprém BL-meccsén
Védekezéssel kezdett a Veszprém, majd Yanis Lenne góljával gyorsan meg is lett az egyenlítés. A szakértők meglehetősen góldús találkozóra számítottak a negyeddöntő első összecsapásán, hiszen a csoportkör első meccsén 63, a másodikon 72 találat esett. Ezeken az Építők ugyan vereséget szenvedtek, de azóta jobb csapattá értek, így jó előjelekkel várták az összecsapást.
Az ötödik percre kettővel lépett el a Füchse Berlin, de Hugo Descat büntetőgólja után kapaszkodott a piros mezes magyar csapat (3-4). A berliniek már a meccs elején megmutatták, hogy nem sétálni jöttek: Ivan Martinovic labdaeladása, majd Ahmed Hesham rontott lövése után már 3-6 állt az eredményjelzőn. A balszélső, Descat két gyors egymásutáni góljával azonban hamar kapaszkodott a hazai csapat (5-6).
A 9. percben megmutatkozott a Veszprém ereje védekezésben, lelassították a Berlin támadását, a vendégek viszont türelmesen játszottak és kiharcoltak egy hétméterest. Ezt viszont Tobias Gröndahl mellé lőtte, Hesham bombagólja után pedig újra döntetlen volt az állás (6-6). Mathias Gidsel betalált, majd Martinovic zúgó kapufája után ismét betalált a német bajnok. A Veszprém jól játszott támadásban, kevés megállító fault tördelte a játékát, jól alakítottak ki helyzeteket is. A másik oldalon a Füchse viszont könyörtelen volt, egy szusszanásnyi időt sem hagyott, és Gidsel újabb góljával visszaszerezte kétgólos előnyét (8-10).
Martinovic sokat vállalt Nedim Remili hiányában, és ezúttal betalált, az akció után a berliniek megkapták a meccs első kétperces kiállítását. A horvát válogatott jobbátlövő egymás után három gólt is szerzett, de ez csak a kétgólos hátrány tartására volt elegendő (11-13). A félidő feléhez érkezve beigazolódott, hogy valóban sokgólos mérkőzést láthatnak a Veszprém Arénába kilátogató szurkolók.
Ismétlődő forgatókönyvet játszott a Veszprém, hol a vendégek húztak el kettővel, hol a hazaiak egyenlítettek ki. Yehia ElDeraa góljával újra egalizáltak az Építők (13-13), Lasse Andersson két találata után pedig ismét a berliniek vezettek (13-15). Xavi Pascual időt kért, de a megbeszélés után Luka Cindric eladta a labdát, ami gyorsan és duplán megbosszulta magát (13-16). Beállóból volt eredményes a hazai csapat, Gidsel gólja után viszont Descat büntetőt hibázott, de Pechmalbec a 27. percben újra kettőre szépített (15-17).
Az utolsó három és fél perc előtt időt kért a németek vezetőedzője, Nicolej Krickau, hogy csapata tovább növelje előnyét. Fáradni látszottak a csapatok, így a félidő végén több technikai hibát is vétettek, ennek köszönhetően csak minimálisan sikerült Krickau terve. A félidőben 17-20 állt az aréna eredményjelzőjén.
Cindric góljával indult a második félidő. A Veszprémnek javulnia kellett a belső posztokon, hogy kedvező eredményt harcoljon ki a visszavágóra. Gidsel hibái után Pechmalbec találatával egyre kapaszkodtak a hazaiak (19-20). A berliniek ötperces gólcsendjét viszont a dán válogatott klasszisa, Gidsel törte meg nyolcadik találatával, erre még gyorsan kettőt rálőttek, így négygólosra duzzadt a különbség (19-23).
Hosszú percekig maradt a négygólos különbség a csapatok között, aztán Max Darj technikai hibáját követően Lenne talált be (23-26). Ez alaposan felrázta a hazaiakat, villámgyorsan lőtték a gólokat, Descat lövése után pedig már egygólosra csökkent a hátrány (26-27). Ahogy a csoportkörben, úgy itt is rengeteg gól esett, hiába védekeztek mondhatni jól a csapatok, akkora volt a rohanás, hogy a játék ezen szegmense nem domborodott ki. Fáradni látszottak a berliniek, amikor Mikael Appelgren lövést hárított Gidselnek, de az egyenlítés nem sikerült, mivel Lenne is belehibázott.
Appelgren újra védett, Lenne ismét ziccert lőhetett, és megtört a jét, egalizált a Veszprém (28-28). Az egyenlítés alighanem a legjobbkor jött, 10 perc volt hátra a találkozóból, a Füchse Berlin vezetőedzője pedig időt kért, hogy rendezze a sorokat.
Stefan Dodics hatalmasat játszott, az időkérés után szerzett két gólja pedig azt jelentette, hogy a mérkőzés eleje óta először vezetett a Veszprém az 53. perchez érkezve (30-29). Ekkor viszont a németek megrázták magukat, két remek védekezés után támadásban is betaláltak, így ismét náluk volt az előny (30-31). Tartotta a lépést a Veszprém, rendre válaszolt a gólokra, Gidsel azonban a meccs hajrájában bizonyította, miért ő jelenleg a világ legjobbja. Légies mozgásával úgy cikázott a hazai védők között, ahogy akart. Descat a frászt hozta a drukkerekre, amikor büntetőből lehetetlen ívben pörgette meg a labdát, de végül utat talált a kapuba (33-33).
Passzívig támadott a regnáló német bajnok, amikor Appelgren káprázatos védést mutatott be, Martinovic góljával pedig ismét a Veszprém vezetett (34-33). A vendégek támadójátéka megakadni látszott, nem tudták gyorsan befejezni akcióikat, ismét passzívat játékot jelzett a játékvezetők karmozdulata, amikor Gidsel hétméterest harcolt ki - Appelgren viszont hárított!
Xavi Pascual vezetőedző 62 másodperccel a találkozó vége előtt időt kért abban a tudatban, ha csapata gólt szerez, előnnyel utazhat a visszavágóra.
Olyan dolgot sikerült megbeszélni, ami minden szurkolót ámulatba ejtett: Martinovic egy légi átadást követően talált be, amivel kettőre növelte a Veszprém előnyét.
A maradék időben büntetőből ugyan a berliniek betaláltak, de a Veszprém egygólos, 35-34-es győzelmet aratott. Így előnyből várhatja a jövőheti visszavágót.
Hugo Descat és Ivan Martinovic nyolc-nyolc, Dragan Pechmalbec és Yanis Lenne öt-öt góllal, Rodrigo Corrales egy, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Mathias Gidsel 13, Lasse Andersson nyolc, Nils Lichtlein öt alkalommal talált be, Dejan Milosavljev 11 védéssel zárt.
A két csapat nyolcadik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és négy berlini siker mellett harmadszor győzött a Veszprém.
Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
One Veszprém HC-Füchse Berlin (német) 35-34 (17-20)
lövések/gólok: 49/35, illetve 51/34
gólok hétméteresből: 5/4, illetve 5/3
kiállítások: 2, illetve 2 perc