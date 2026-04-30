Úgy várta a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjét Xavi Pascual és csapata, hogy egyik legjobb játékosa, a francia válogatott Nedim Remili egy vádlisérülés miatt nem léphetett pályára. A One Veszprém helyzetét nehezítette, hogy az idei kiírás csoportkörében oda-vissza vereséget szenvedett a német bajnok Füchse Berlin ellen. Azóta azonban sok idő telt el, a bakonyiak egységesebb csapattá értek.

Hatalmas tempó és rengeteg gól volt a One Veszprém BL-meccsén

Védekezéssel kezdett a Veszprém, majd Yanis Lenne góljával gyorsan meg is lett az egyenlítés. A szakértők meglehetősen góldús találkozóra számítottak a negyeddöntő első összecsapásán, hiszen a csoportkör első meccsén 63, a másodikon 72 találat esett. Ezeken az Építők ugyan vereséget szenvedtek, de azóta jobb csapattá értek, így jó előjelekkel várták az összecsapást.

Az ötödik percre kettővel lépett el a Füchse Berlin, de Hugo Descat büntetőgólja után kapaszkodott a piros mezes magyar csapat (3-4). A berliniek már a meccs elején megmutatták, hogy nem sétálni jöttek: Ivan Martinovic labdaeladása, majd Ahmed Hesham rontott lövése után már 3-6 állt az eredményjelzőn. A balszélső, Descat két gyors egymásutáni góljával azonban hamar kapaszkodott a hazai csapat (5-6).

Ali Zein, a Veszprém (b) és Mijajlo Marsenic, a Berlin játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A 9. percben megmutatkozott a Veszprém ereje védekezésben, lelassították a Berlin támadását, a vendégek viszont türelmesen játszottak és kiharcoltak egy hétméterest. Ezt viszont Tobias Gröndahl mellé lőtte, Hesham bombagólja után pedig újra döntetlen volt az állás (6-6). Mathias Gidsel betalált, majd Martinovic zúgó kapufája után ismét betalált a német bajnok. A Veszprém jól játszott támadásban, kevés megállító fault tördelte a játékát, jól alakítottak ki helyzeteket is. A másik oldalon a Füchse viszont könyörtelen volt, egy szusszanásnyi időt sem hagyott, és Gidsel újabb góljával visszaszerezte kétgólos előnyét (8-10).

Martinovic sokat vállalt Nedim Remili hiányában, és ezúttal betalált, az akció után a berliniek megkapták a meccs első kétperces kiállítását. A horvát válogatott jobbátlövő egymás után három gólt is szerzett, de ez csak a kétgólos hátrány tartására volt elegendő (11-13). A félidő feléhez érkezve beigazolódott, hogy valóban sokgólos mérkőzést láthatnak a Veszprém Arénába kilátogató szurkolók.