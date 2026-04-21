Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

Ez rosszkor jött. Vádlisérülés miatt kérdésessé vált a One Veszprém átlövője, Nedim Remili játéka a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A Magyar Kupa megnyerése után jött a rossz hír. Nagy László, a One Veszprém HC sportigazgatója kedden, a magyar szövetség sajtóeseményén elmondta, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia játékos vádlija meghúzódott szombaton, a Szeged ellen hétméterespárbajban megnyert Magyar Kupa-elődöntőben, majd részlegesen elszakadt másnap, a Tatabányával szemben 12 góllal megnyert finálé előtti bemelegítés során.

Nagy az aggodalom a One Veszprém csapatánál
Nagy az aggodalom a One Veszprém csapatánál
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Nagy az aggodalom a One Veszprém csapatánál

„Igyekszünk a következő napokban, szűk egy hétben rendbe rakni, hogy a Füchse Berlin elleni negyeddöntő első mérkőzésén a csapat rendelkezésére álljon” – mondta Nedim Remiliről Nagy László, a One Veszprém sportigazgatója.

A bakonyiak jövő csütörtökön fogadják a német bajnokcsapatot, a berlini visszavágót pedig május 6-án játsszák.

A Veszprém a negyeddöntőbe jutásért a Paris Saint-Germaint búcsúztatta: házigazdaként nyolc góllal győzött, a francia fővárosban pedig döntetlent ért el.

Nagy László szerint minimum a PSG elleni párharc során látott szintet kellene tartania a csapatnak ahhoz, hogy egyáltalán versenyben lehessen a Füchsével. Mint kifejtette, a védekezésük sokkal masszívabb és koncentráltabb - márpedig ez a kézilabda alapja -, és jó kapusteljesítmények is voltak náluk a közelmúltban.

Megérzése szerint a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágójának utolsó tíz percében fog eldőlni, melyik csapat jut a kölni négyes döntőbe.

 

