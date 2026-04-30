A veszprémi klub úgy harangozta be a soron következő Bajnokok Ligája mérkőzést, hogy a Paris Saint-Germain elleni csata előtt azt írták: „az idény eddigi legfontosabb párharca következik. Megoldottuk, simán, veretlenül. Így most leírhatjuk: a Füchse Berlin elleni BL-negyeddöntő a 2025-26-os évad eddigi legfontosabb párharca”. A One Veszprém meccskeretében azonban nincs ott a francia válogatott balkezes klasszisa.

Kulcsjátékosát veszítette el a One Veszprém

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Kulcsjátékosát veszítette el a One Veszprém

A bakonyiak a Füchse Berlin elleni első összecsapás délutánján közzétették meccskeretüket, és azt írták:

„Nedim Remili sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a mai találkozón”

A Veszprém a most futó idényben már kétszer találkozott a berliniekkel. A csoportkörben hazai pályán 31-32-es, idegenben 38-34-es vereséget szenvedett.

A One Veszprém április 30-án, csütörtökön, 18:45-től fogadja a német bajnok Füchse Berlint a Veszprém Arénában. A találkozó játékvezetői spanyolok, Javier Álvarez, Yon Bustamante lesznek.