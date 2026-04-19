Hozta a kötelezőt a One Veszprém

Hamar eldöntötte a One Veszprém

A bajnoki tabellát százszázalékos mérleggel vezető Veszprém keretéből Luka Cindric, a tatabányaiak közül Terjék Roland, Josip Sarac és Temesvári Gábor hiányzott. A bakonyiak a Szegedet, a bányászvárosiak pedig a NEKA-t győzték le szombaton, de mindkét továbbjutó csak a második félidőben tudott először vezetni az elődöntőben.

Az első három gólt a Veszprém szerezte, a Tatabánya több mint öt percig nem talált be, utána viszont Andó Arián védéseire alapozva Éles Benedek három találatával egyenlített, sőt a 11. percben már vezetett is − igaz, mint később kiderült, a meccs során utoljára. A Veszprém kiválóan védekezett, Mikael Appelgren pedig remekül védett, így a csapat támadójátéka is hatékonyabb volt.

Remekelt a Veszprém kapusa

A bakonyiak 8-8 után egy 7-1-es sorozattal már a szünet előtt eldöntötték a finálét és az első félidőt követően 15-10-es előnyben voltak. A második felvonásból csupán másfél perc telt el, amikor Tóth Edmond tatabányai vezetőedző időt kért, mert az ellenfél két gyors góllal folytatta a találkozót. Az Andó helyére beállt Székely Márton három védéssel mutatkozott be a kapuban, ennek ellenére csapata csakhamar kilencgólos hátrányba került.

A 49. percben volt először tíz „közte”, és egy újabb 4-0-s széria végén már 30-18 állt az eredményjelzőn. A jelentős különbségre jellemző, hogy a két csapat játékosai az utolsó negyven másodpercben már nem törekedtek a gólszerzésre, inkább összeölelkeztek és kölcsönösen gratuláltak egymásnak. A mezőny legjobb játékosának megválasztott Mikael Appelgren 16 védéssel, 43 százalékos hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Székely Márton öt, Andó Arián négy védéssel zárt.

Férfi kézilabda Magyar Kupa, döntő:

One Veszprém HC-MOL Tatabánya KC 34-22 (15-10)

gólszerzők: Elísson 8, Martinovic 6, Marguc, Hesam 5-5, Dodic 3, Adel, Lenne 2-2, Pechmalbec, Ali Zein, el-Dera 1-1, illetve Éles 5, Plaza Jiménez 3, Grigoras, Papp T., Rodríguez, Zsitnyikov 2-2, Krakovszki B., Vajda, Taleszki, Sztraka, Mosindi, Damatrin 1-1