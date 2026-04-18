Ligetvári Patrik szerint a bajnok One Veszprém nagyon jól játszó OTP Bank-Pick Szegedet győzött le hétméteresekkel 33-32-re a férfi kézilabda Magyar Kupa első elődöntőjében, szombaton. A két csapat legutóbb hétfőn találkozott egymással, akkor a One Veszprém házigazdaként 30-24-re nyertek egy olyan bajnoki meccsen, amelynek nem volt számottevő tétje.

A One Veszprém készült a szegedi lassításra

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A szombati kupaelődöntő után Ligetvári úgy fogalmazott: a hétfői mérkőzés elsősorban a nézőknek szólt, például nem voltak olyan ütközések, mint ezúttal.

„Ma a Szeged próbálta tördelni, lassítani a játékot, de erre készültünk is. Úgy gondolom, nagyon jól játszott az ellenfelünk, de a hullámvasutazás végén hetesek döntöttek, abból pedig mi jöttünk ki jól” – magyarázta a Veszprém védekezőspecialistája.

Hozzátette: a 42. percben háromgólos hátrányban az időkérésnél rendezni tudták soraikat, és megbeszélték, hogy folytassák, amit addig csináltak, hiszen az első félidőben is, és a második játékrész első felében is voltak nagyon jó helyzeteik, amiket kihagytak, ugyanis Mikler Roland kiválóan védett.

Azt mondta az edzőnk, bízzunk magunkban, és később értékesíteni is tudtuk azokat a helyzeteket, amiket az első felvonásban kihagytunk. Vissza tudtunk jönni, a védekezésünk összeállt, és volt egy-két védésünk is.”

A saját teljesítményéről Ligetvári úgy vélekedett: nagyon nehéz dolga volt, mert nagyon jól működött a szegediek támadójátéka és gyakran váltogatták a figurákat.

A 31-szeres kupagyőztes Veszprém 1986 óta minden fináléban szerepelt, és ez a páratlan sorozata ezúttal sem szakadt meg.

Mivel a svéd Jim Gottfridsson egy hete távozott a szegedi klubtól, Lazar Kukic válla pedig az első félidő legvégén megsérült, irányítóposzton Janus Dadi Smárason mellett Fazekas Máté kapott szerepet a második felvonásban. Az októberben éppen Győrből igazolt játékos az MTI-nek elmondta: olyan típusú sportoló, aki nagyon várja ezeket a meccseket és mindig készen áll pályára lépni.

Lehet, ha nem jön Kukic sajnálatos sérülése, akkor nem játszom - ez sosem derül ki -, de mindig készen kell állni, mivel az edző bármikor szólhat, hogy én következem. Van egy kis hiányérzetem, de úgy gondolom és remélem, hogy lesz ez még jobb is.”

Elárulta: teljesen váratlanul érte őket Kukic és Bodó Richárd kiesése - utóbbi a pénteki edzésen sérült meg -, de remek csapatot alkotnak, és a világ egyik legjobb együttese ellen is ki tudtak harcolni egy döntetlent a rendes játékidőben.