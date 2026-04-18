Legutóbb hétfőn, a férfi kézilabda NB I. alapszakaszában csaptak össze a felek, akkor a veszprémi csapat tudott győzni 30–24-re. A Magyar Kupa négyes döntőjénk első elődöntőjében a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged egymással csapott össze a vasárnapi fináléért az Audi Arénában, Győrben.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az egész meccsen küszködött a One Veszprém, Mikler Roland remekelt a szegedi kapuban, hetesek döntöttek

Fontos kulcsembereit veszítette el a Szeged: Bodó Richárd egy sérülés miatt nem lépett pályára, Lazar Kukic pedig az első félidő hajrájában kapott a vállához és nem tudta folytatni a játékot. A bajnoki tabellát százszázalékos mérleggel vezető bakonyiaktól Luka Cindric hiányzott.

Mikler Roland kezdett a szegedi kapuban, és gyorsan egyértelművé tette, hogy továbbra is kiváló formában van: az első öt percben három védést is bemutatott. Az OTP Bank-Pick Szeged hamar kétgólos előnybe került, de az első félidőben a védekezéseké volt a főszerep. A One Veszprém 7-7-es állásnál, a 17. percben érte utol a Tisza-partiakat.

A következő percekben ismét megrázta magát a Szeged, újra kettővel vezetett Magnus Röd gólja után 7-9 állt az Audi Aréna Győr eredményjelzőjén. Tíz perc maradt az első félidőből, a hajrá egy hajszállal a Veszprémnek sikerült jobban, hiába védett hatalmasokat Mikler, a góllövés nem jött össze a szegedieknek, így 30 perc után 11-11-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A második félidő elején a rekord kupagyőztes Veszprém először vezetett a meccsen. Továbbra is fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Szeged egy 3-0-s szériát produkálva újra kettővel lépett el ellenfelétől (15-17). Ekkor Nedim Remili szervezte irányítóból a Veszprém támadójátékát, a helyzetkialakítással nem volt probléma, a befejezésekkel már annál inkább. Sorra puskázták el a lehetőségeket, nem elvéve az érdemet a bravúrt bravúrra halmozó Miklertől. Minkét csapat kimondottan keményen védekezett, a szegedi kapus újra védett, a gyorsindítás után pedig Sostaric háromgólos előnyhöz juttatta a Magyar Kupa címvédőjét (15-18).