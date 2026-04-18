Legutóbb hétfőn, a férfi kézilabda NB I. alapszakaszában csaptak össze a felek, akkor a veszprémi csapat tudott győzni 30–24-re. A Magyar Kupa négyes döntőjénk első elődöntőjében a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged egymással csapott össze a vasárnapi fináléért az Audi Arénában, Győrben.
Az egész meccsen küszködött a One Veszprém, Mikler Roland remekelt a szegedi kapuban, hetesek döntöttek
Fontos kulcsembereit veszítette el a Szeged: Bodó Richárd egy sérülés miatt nem lépett pályára, Lazar Kukic pedig az első félidő hajrájában kapott a vállához és nem tudta folytatni a játékot. A bajnoki tabellát százszázalékos mérleggel vezető bakonyiaktól Luka Cindric hiányzott.
Mikler Roland kezdett a szegedi kapuban, és gyorsan egyértelművé tette, hogy továbbra is kiváló formában van: az első öt percben három védést is bemutatott. Az OTP Bank-Pick Szeged hamar kétgólos előnybe került, de az első félidőben a védekezéseké volt a főszerep. A One Veszprém 7-7-es állásnál, a 17. percben érte utol a Tisza-partiakat.
A következő percekben ismét megrázta magát a Szeged, újra kettővel vezetett Magnus Röd gólja után 7-9 állt az Audi Aréna Győr eredményjelzőjén. Tíz perc maradt az első félidőből, a hajrá egy hajszállal a Veszprémnek sikerült jobban, hiába védett hatalmasokat Mikler, a góllövés nem jött össze a szegedieknek, így 30 perc után 11-11-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.
A második félidő elején a rekord kupagyőztes Veszprém először vezetett a meccsen. Továbbra is fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Szeged egy 3-0-s szériát produkálva újra kettővel lépett el ellenfelétől (15-17). Ekkor Nedim Remili szervezte irányítóból a Veszprém támadójátékát, a helyzetkialakítással nem volt probléma, a befejezésekkel már annál inkább. Sorra puskázták el a lehetőségeket, nem elvéve az érdemet a bravúrt bravúrra halmozó Miklertől. Minkét csapat kimondottan keményen védekezett, a szegedi kapus újra védett, a gyorsindítás után pedig Sostaric háromgólos előnyhöz juttatta a Magyar Kupa címvédőjét (15-18).
A Veszprém nem tétlenkedett sokáig, Rodrigo Corrales védéseivel megkezdte a felzárkózást, hogy a végjátékra minden kérdés nyitott maradjon. Bjarki Mar Elísson hétméteresből talált be, ezzel pedig újra döntetlen volt az állás a 48. perc végén (20-20). A Szeged nem adta ki kezéből az előnyt, így a Veszprémnek kellett futnia az eredmény után. Az izlandi balszélső, Elísson zsinórban három gólt szerzett és tartotta életeben csapatát. Az utolsó 10 perc kezdetén Tobias Thulin érkezett a szegedi kapuba, és máris védéssel jelentkezett: a kipattanó Janus Smárasonhoz került, aki átívelve a pályát az üres kapuba lőtt (23-25). Hiába a kétgólos előny, a One Veszpérm azonnal reagált és két villámgyors góllal újra döntetlen volt az állás. Bánhidi Bence önmagát nem kímélve harcolt ki hétméterest és egy kiállítást, Sostaric kilencedik góljával újra a Szeged vezetett.
A végletekig kiegyenlített találkozó hajrájára nagyon beindult a gólgyártás. A kemény védekezés és a jó kapusteljesítmény nagy rohanássá vált. A szegediek hét mezőnyjátékossal próbálkoztak, Sostaric remek gólt szerzett az egyenes felsőbe (27-28), Elísson viszont kiszorított szögből belehibázott, a kapufát találta el. A hibát kihasználta a címvédő, de a Veszprém egyből szépített.
Mikael Appelgren mikor, ha nem az 59. percben mutatta volna be első védését a meccsen: a svéd válogatott kapus Marin Jelinics szélsőziccerét hárította. Xavi Pasqual vezetőedző egyből időt kért, a Veszprém újra a döntetlenért támadott. Mikler érkezett vissza a szegedi kapuba, de tehetetlen volt Adel Ahmed lövésénél, Gleb Kalarash pedig az üres kapura ívelte a középkezdést, de Appelgren visszaírt és elütötte a labdát.
A vezetésért támadhatott a Veszprém, amikor már csak fél perc maradt a találkozóból. A Szeged emberhátrányban fejezte be a meccset, Kalarash kapott kétperces kiállítást. Remili betalált, az utolsó 10 másodperc előtt időt kért a Szeged, de a játékvezetők azt mutatták, megnéznek valamit a videóbíró segítségével. Erre az utolsó félperces szabály miatt volt lehetőségük. A döntés utón elvették a Veszprém gólját. A játék döntetlenről folytatódott, a bakonyiak támadhattak, viszont nem tudták megszerez a győztes gólt.
A hétmétereseknél az első párban egyik csapat sem talált be, majd folyamatosan gólt szereztek a felek. A mindent eldöntő büntetőt Janus Smárason lőtte, de Appelgren védeni tudott, így a One Veszprém jutott a fináléba.
férfi kézilabda Magyar Kupa, elődöntő
One Veszprém - OTP Bank-Pick Szeged 29 – 29 (11–11) - hétméteresek után: 33 – 32
gólszerzők: Elísson 10, Hesam 6, Remili, Lenne, Pechmalbec 4-4, Martinovic 2, Descat, Adel, Ali Zein 1-1, illetve Sostaric 10, Garciandía 4, Smárason, Bánhidi 3-3, Szilágyi, Röd, Kukic, Jelinic 2-2, Mackovsek, Frimmel, Fazekas, Toto 1-1
lövések/gólok: 53/33, illetve 49/32
gólok hétméteresből: 12/10, illetve 11/8
kiállítások: 4, illetve 10 perc
Rodrigo Corrales nyolc, Mikael Appelgren öt védéssel zárt, a szegedieknél Mikler Rolandnak 15 hárítása volt
A két csapat 207. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi és 142 veszprémi siker mellett nyolcadik alkalommal született döntetlen a rendes játékidőben.
A négyes döntős végjáték bevezetése óta negyedszer fordult elő, hogy ez a két csapat már az elődöntőben összekerült egymással. Korábban is mindig a Veszprém győzött - 1997-ben Százhalombattán 26-25-re, 1998-ban a budapesti Körcsarnokban 28-24-re, 2022-ben pedig Győrben 30-27-re -, és másnap a finálét is megnyerte.
A Tatabánya 25-20-ra nyert a NEKA ellen a férfi kézilabda Magyar Kupa második elődöntőjében, a győri négyes döntő szombati játéknapján. A kétszeres kupagyőztes Tatabánya legutóbb 1989-ben szerepelt a fináléban. Vasárnap délután a 31-szeres kupagyőztes, bajnoki címvédő Veszprém lesz az ellenfele a döntőben.