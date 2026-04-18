Szomorú hírre ébredt szombat reggel a kosárlabda társadalom. 68 éves korában meghalt Oscar Schmidt, Brazília legendás kosárlabdázója, aki ugyan soha sem szerepelt az NBA-ben, mégis hatalmas tisztelet övezte. A Szent Kéz becenévre hallgató legenda 15 éven át küzdött agydaganattal, a családja közleményben tudatta a gyászhírt.

Oscar Schmidt hihetetlen karrierje

A Szent Kéz 19 éven át erősítette a brazil válogatottat, és a sportág történetének egyik legjobb pontszerzőjévé nőtte ki magát. A The Sun cikke szerint 49 pontot szorgoskodott össze, ráadásul főszerepet játszott abban is, hogy az 1987-es pánamerikai játékok döntőjében Brazília legyőzze az Egyesült Államok csapatát.

A brazil kosárlabda történetének legnagyobb játékosa búcsúzik, a sport abszolút szimbólumaként, egy olyan pályafutás birtokosaként, amely újradefiniálta, mi minden lehetséges a pályán. Halála egy korszak végét jelenti. De nagysága megmarad”

− idézte a szövetség közleményét a Magyar Nemzet.

É com imensa tristeza que nos despedimos de Oscar Schmidt. Lenda do basquete mundial e um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Oscar é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos anotados em cinco edições, e recordista de pontos na mesma única partida… pic.twitter.com/UBzn7joll5 — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) April 17, 2026

Schmidt 1977-ben, 19 évesen mutatkozott be a brazil válogatottban, összesen 326 alkalommal lépett pályára, és meccsenként 23,6 pontot szerzett. Pályafutása során öt olimpián és négy világbajnokságra jutott ki, és ezzel holtversenyben vezeti a vonatkozó listát.

Mindkét sorozatban ő minden idők legeredményesebb pontszerzője.

Stásuzát jól mutatja, hogy Kobe Bryant gyerekkori példaképe lett, a szintén legenda Larry Bird pedig minden idők egyik legnagyobb kosarasának tartotta. Shcmidt is játszhatott volna az NBA-ben, hiszen 1984-ben kiválasztotta a New Jersey Nets a draft hatodik körében, viszont olyan szerződést kínáltak neki, amivel a brazil csapatban nem játszhatott volna többet.