Michael Apelgren vezetőedző Bodó Richárdra és Lazar Kukicsra sem számíthatott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén. Az OTP Bank-Pick Szeged küzdelmes meccset játszott a címvédő Magdeburggal, de a rengeteg kihagyott hétméteres és a félidőnkénti összeomlás után alig maradt esélye a továbbjutásra a visszavágó előtt.
Nagyot küzdött a címvédő ellen az OTP Bank-Pick Szeged, de ez is kevésnek bizonyult
Remek napot fogott ki a Bajnokok Ligája címvédője. Az SC Magdeburg szinte hiba nélkül kezdte a meccset a Pick Arénában. Imanol Garciandia találatával a Szeged szerezte meg a vezetést, de a gólgyártás lassan indult be, mindkét csapat jó védekezést mutatott az első percekben. A szegediek második gólja az ötödik perc végén esett, majd Borut Mackovsek góljával 3-2-re vezettek a hazaiak. Ezt követően a Magdeburg megrázta magát, egy négygólos szériával pedig 3-6-ra módosította az állást.
Úgy tűnt, hogy idejekorán kicsúszhat a meccs a Szeged kezéből, a mélyrepülést végül 5-10-es állásnál sikerült megállítani. Apelgren legénysége azonban nem adta fel, lemásolta a BL-címvédő négygólos sorozatát, így a 20. percben, 9-10-nél időt kértek a németek.
Fazekas Máté kiválóan szállt be a meccsbe, a 21. percben viszont egy betörés során hatalmasat kapott. A Szeged ifjú irányítójának a fejét a levegőben találta el Elvar Orn Jonsson, majd a földre érkezve is nagyot csapódott. A magdeburgi védő kettőperces kiállítást kapott, a megítélt büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni (9-11). A következő német támadás végén is hétméteres következett, amelyet Tobias Thulin védett, a túloldalon Mario Sostaric viszont betalált kétszer egymás után, így egyenlített a Szeged (11-11).
Mackovsek kapott véleményes kétpercet, Tim Hornke találatával újra a németek vezettek, Fazekas gólja után viszont tapadtak a Tisza-partiak (12-12). Meglehetősen turbulenssé alakult a meccs, a Magdeburg kétgólos előnybe került, de Janus Smárasson betörése után gólt szerzett, a játékvezetők pedig kiküldték két percre Oscar Bergendahlt (13-14).
A félidő végén Michael Apelgren is felhasználta első időkérését, és annak ellenére, hogy az egyenlítés nem sikerült, remek játékot mutatott a Szeged, és egygólos hátrányban, 14-15-nél cseréltek térfelet a csapatok.
Thulin érkezett Mikler helyett a szegedi kapuba a második félidő elején, és egyből két védéssel indított, Smárasson góljával pedig egyenlítettek a kékek (15-15). Ekkor azonban valami kissé megakadt: a folytatásban többet hibázott, több lövést is elpuskázott a hazai csapat, a Magdeburg pedig háromgólos előnybe került, miután Sebastian Frimmel és Szilágyi Benjámin is kihagyott egy-egy hétméterest.
A 42. percben a BL-címvédő Felix Claar találatával már 19-23-ra vezetett. A Szegednek megvoltak a kidolgozott helyzetei, csak a góllövés hibádzott.
Elkezdett nyílni az olló, növelte előnyét a Magdeburg. Apelgren próbálta megállítani a negatív szériát egy időkéréssel, de a németek nem hibáztak, Sergey Hernández két egymásutáni védésével pedig már hattal vezettek (20-26). Ebben a periódusban teljesen szétesett a Tisza-partiak védekezése, a Magdeburg egymás után lőtte a gólokat, a 49. percben pedig, Mikler visszatért a kapuba.
Az utolsó tíz perc 24-29-es állásnál kezdődött, Gisli Kristjánsson és Mackovsek gyors gólváltása után Sostaric is betalált, így négygólosra csökkentette hátrányát a Szeged, és némi reményt kaphatott, hogy a maradék nyolc percben közelebb férkőzhet ellenfeléhez. Smárasson kihagyot lövése után egészen ritka dolog történt: a játékvezetők kiküldték két percre Jonssont. Sokáig nem tartott az öröm, mivel a vendégek betaláltak emberhátrányból, Magnus Röd pedig megkapta a maga kettőpercét (26-32).
Öt perc volt hátra a mérkőzésből, a szegediek pedig mindent megpróbáltak, hogy kozmetikázzanak az eredményen. Ez végül nem sikerült, sőt, növelte előnyét a címvédő. Az OTP Bank-Pick Szegednek nagyon kevés esélye maradt a német sztárcsapat ellen, hogy a jövőheti visszavágón kvalifikálja magát a kölni négyes döntőbe. A Magdeburg ebben a szezonban harmadszor is legyőzte a Szegedet, a végeredmény 28–35. A németek annak ellenére győztek hét góllal, hogy mindkét csapatnak 48 kapura lövése volt. A csongrádiak öt büntetőt is elhibáztak.
Mario Sostaric kilenc, Borut Mackovsek hét, Janus Dadi Smárason öt góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin öt védéssel zárt. A túloldalon Albin Lagergren és Gisli Kristjansson hét-hét, Felix Claar hat találattal, Sergey Hernandez 11, Matej Mandic egy védéssel vette ki részét a sikerből.
A Magdeburg elleni szerdai összecsapás volt az OTP Bank-Pick Szeged 299. Bajnokok Ligája-mérkőzése. Ez volt a szegediek hetedik meccse a német Magdeburg ellen. A Tisza-partiak 1996-ban mutatkoztak be a legrangosabb európai kupasorozatban azóta a mérlegük 137 győzelem, 25 döntetlen és 137 vereség.
Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés
OTP Bank-Pick Szeged - SC Magdeburg (német) 28–35 (14-15)
lövések/gólok: 48/28, illetve 48/35
gólok hétméteresből: 9/4, illetve 5/4
kiállítások: 6, illetve 8 perc