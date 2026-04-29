Michael Apelgren vezetőedző Bodó Richárdra és Lazar Kukicsra sem számíthatott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén. Az OTP Bank-Pick Szeged küzdelmes meccset játszott a címvédő Magdeburggal, de a rengeteg kihagyott hétméteres és a félidőnkénti összeomlás után alig maradt esélye a továbbjutásra a visszavágó előtt.

Nagyot küzdött a címvédő ellen az OTP Bank-Pick Szeged

Nagyot küzdött a címvédő ellen az OTP Bank-Pick Szeged, de ez is kevésnek bizonyult

Remek napot fogott ki a Bajnokok Ligája címvédője. Az SC Magdeburg szinte hiba nélkül kezdte a meccset a Pick Arénában. Imanol Garciandia találatával a Szeged szerezte meg a vezetést, de a gólgyártás lassan indult be, mindkét csapat jó védekezést mutatott az első percekben. A szegediek második gólja az ötödik perc végén esett, majd Borut Mackovsek góljával 3-2-re vezettek a hazaiak. Ezt követően a Magdeburg megrázta magát, egy négygólos szériával pedig 3-6-ra módosította az állást.

Úgy tűnt, hogy idejekorán kicsúszhat a meccs a Szeged kezéből, a mélyrepülést végül 5-10-es állásnál sikerült megállítani. Apelgren legénysége azonban nem adta fel, lemásolta a BL-címvédő négygólos sorozatát, így a 20. percben, 9-10-nél időt kértek a németek.

Fazekas Máté kiválóan szállt be a meccsbe, a 21. percben viszont egy betörés során hatalmasat kapott. A Szeged ifjú irányítójának a fejét a levegőben találta el Elvar Orn Jonsson, majd a földre érkezve is nagyot csapódott. A magdeburgi védő kettőperces kiállítást kapott, a megítélt büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni (9-11). A következő német támadás végén is hétméteres következett, amelyet Tobias Thulin védett, a túloldalon Mario Sostaric viszont betalált kétszer egymás után, így egyenlített a Szeged (11-11).

Mackovsek kapott véleményes kétpercet, Tim Hornke találatával újra a németek vezettek, Fazekas gólja után viszont tapadtak a Tisza-partiak (12-12). Meglehetősen turbulenssé alakult a meccs, a Magdeburg kétgólos előnybe került, de Janus Smárasson betörése után gólt szerzett, a játékvezetők pedig kiküldték két percre Oscar Bergendahlt (13-14).