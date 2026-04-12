Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Derült égből villámcsapásként jött a hír szombaton, hogy távozik a Tisza partiaktól az egyik legjobb játékosuk. Jim Gottfridsson, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának sztárja a szezon közben távozott a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő együttestől.

Az Origón is beszámoltunk arról szombaton, hogy váratlan hírt jelentett be az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Az Európa-bajnok svéd irányító, Jim Gottfridsson szezon közben távozott a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készülő Szeged férfi kézilabdacsapatától. Sokan a fejüket vakarták a történtek kapcsán, ugyanis nem érkezett sok információ ez ügyben, de aztán maga a játékos törte meg a csendet és egy hosszabb poszttal jelentkezett a közösségi médiában.

Az OTP Bank-Pick Szeged játékosa a közösségi médiában jelentkezett egy poszttal
Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Az OTP Bank-Pick Szeged vajon erre mit lép?

„Megerősítem, hogy az OTP Bank-Pick Szeged egyoldalúan megszüntette a hároméves szerződésemet. Mindez bármiféle indoklás és előzetes egyeztetés nélkül történt, súlyosan megsértve szeretett sportágam írott és íratlan szabályait. Ez annak ellenére történt, hogy minden edzésen és mérkőzésen teljes szívvel küzdöttem a csapatért, maximális odaadással és büszkén viseltem ennek a nagy múltú klubnak a mezét. Itt szerettem volna befejezni profi pályafutásomat. Ebben a csodálatos városban képzeltem el saját és családom közeljövőjét, pályafutásom utolsó éveit ennek a klubnak akartam szentelni” – fogalmazott Gottfridsson. 

„A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi csapatommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon”tette még hozzá a svéd játékos. A 33 éves, BL-győztes, Eb-arany-, ezüst- és bronzérmes, világbajnoki második helyezett svéd játékos 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett szegedi színekben, és eredetileg 2028. június 30-ig szóló szerződést kötött a klubbal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
