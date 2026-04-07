A Sopron Basket 85–64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot a Killik László női kosárlabda Magyar Kupa döntőjében, így összességében már 13. alkalommal nyerte meg a sorozatot. Papp Klaudia azonban egy könyöklést követően nem tudta folytatni a játékot, fogsora olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Eltört állkapocscsont, kimozdult fogak: súlyos Papp Klaudia sérülése

Fotó: Tóth Zsombor / MTI Fotószerkesztõség

Eltört állkapocscsont, kimozdult fogak: súlyos Papp Klaudia sérülése

Papp Kludia maga számolt be állapotáról a közösségi médiában. Megmutatta a rögzítést a szájában és megköszönte a sok támogató üzenetet, amit kapott.

„Eltört a felső állkapocscsontom, és két fogam kimozdult. Úgyhogy jelenleg így vagyok” – mondta, majd felhúzta felső ajkát, megmutatva a rögzítősínt. Hozzátette, „hál' istennek a csapat lehozta a lényegi résztét. Úgyhogy kupagyőztesek lettünk. Ha ezt hamarabb tudom, el sem megyek”.

A 3×3-as válogatott irányító elmondta, igyekszik megtalálni a módját, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessen a pályára. A női kosárszezon általában májusban, a bajnoki döntővel zárul, így nem biztos, hogy az idényben még láthatjuk a pályán Pappot.

A magyar női 3×3-as válogatott Papp nélkül is a világbajnoki kijutást tűzte ki célul a hétvégi, szingapúri selejtező előtt. A Sopron Basket irányítójának távollétében Jakab Máté szövetségi kapitány Börödy Vivient, Tóth Frankát, Dávid Miát és Szerencsés Tamarát jelölte. Magyarország az A jelű trióba került Egyiptom és Litvánia mellé, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdi meg szereplését. A két trióból az első és második helyezettek jutnak be az elődöntőbe, ahol vasárnap keresztbejátszanak egymással. Az elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának a győztesét illeti meg.