Mindenkit sokkolt az OTP Bank-Pick Szeged csütörtöki bejelentése, miszerint a klub 140-szeres magyar válogatott kézilabdázója, Bodó Richárd közös megegyezéssel felbontotta a szerződését. A fájó búcsút követően a szegediek azt is tudatták a szurkolók, hogy kivel pótolják a távozó klasszist.

A Pick Szeged kétéves szerződést írt alá új érkezőjével

Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Pick Szeged

A szegediek hivatalos oldalán olvasható, hogy 2026. július 1-jétől az ukrán válogatott Dmitro Horiha csatlakozik az együtteshez, aki ezt megelőzően a Vardar Szkopjét erősítette.

Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy az OTP Bank-PICK Szegedbe igazolhatok, és megtapasztalhatom mind a város, mind a klub különleges hangulatát. Sok jót hallottam a szurkolókról, és alig várom, hogy átérezzem az energiájukat és a támogatásukat a mérkőzések során. A célom, hogy minden nap a legjobbamat nyújtsam, folyamatosan fejlődjek, és segítsek a csapatnak újabb sikereket elérni. A szurkolóknak előre is szeretném megköszönni a biztatást

− fogalmazott Horiha, aki Bodó távozását követően töltheti be a balátlövő szerepet Szegeden.

A 196 centiméter magas játékos járt már a városban, hiszen 2021-ben pályára lépett a PICK Arénában, az ukrán válogatott tagjaként a franciák, a szerbek és a horvátok ellen játszott az Európa-bajnokság csoportküzdelmeiben. Két évvel később Franciaországba szerződött, ahol a Pays d’Aix UC együttesét erősítette, majd játszott a katari Al Arabinál, 2024-ben pedig leszerződött az egykori BL-győztes Vardar Szkopjéhoz, és északmacedón kupagyőztes lett.