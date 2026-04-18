Vasárnap érkezett a megdöbbentő közlemény, miszerint az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapata váratlanul felbontotta Jim Gottfridsson szerződését. Az, hogy mi állt a hároméves megállapodás megszüntetése mögött, azt nem részletezték, de aztán megjelent a svéd sztár nyilatkozata, aki jogellenesnek tartotta az eljárást.

Jim Gottfridsson és a Pick Szeged esete még mindig tisztázatlan

A szövetség a Pick Szeged kirúgott sztárját támogatja

Az Európai Kézilabdázók Szakszervezete (EHPU) is állást foglalt a történtekkel kapcsolatban, és egyértelműen támogatja a svéd kézilabdázót.

„Sportágunk tisztessége és professzionalizmusa szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy a klub és a játékos közötti szerződést mindkét fél tiszteletben tartja, és ezt egyik fél sem mondhatja fel egyoldalúan, indok nélkül” − olvasható a közleményben. Az EHPU igazságosan és mindkét fél számára kielégítően szeretné lezárni az ügyet.

Gottfridsson ügye a legnagyobb sztárokhoz is eljutott, a nyilatkozatot Mikkel Hansen és Mathias Gidsel is megosztotta a közösség médiában.

A svéd irányító − reagálva a szerződésbontásra − korábban úgy fogalmazott, hogy Szegeden képzelte el a saját és családja jövőjét is, pályafutása utolsó éveit ennek a klubnak szerette volna szentelni.

„A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi csapatommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon” − tette hozzá a 33 éves Gottfridsson, aki 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett szegedi színekben.