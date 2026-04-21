A 33 éves svéd irányító 12 év után hagyta el a Flensburgot, és a tervei szerint Szegeden fejezte volna be pályafutását. Ehhez képest a Pick Szeged váratlanul, azonnali hatállyal megszüntette a szerződését.

Jim Gottfridsson a Barcelona elleni BL-meccsen, néhány héttel a Pick Szeged-botrány kirobbanása előtt

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

A Bild beszámolója szerint az eset nem maradt visszhang nélkül, más topklubok játékosai körében is téma lett a történet.

Nemzetközi szervezet állt ki a Pick Szeged klasszisa mellett

Az Európai Kézilabdázók Szakszervezete (EHPU) nyilvánosan kiállt Gottfridsson mellett, és teljes támogatásáról biztosította a játékost. A szervezet hangsúlyozta: a sport hitelessége szempontjából alapvető, hogy a klubok és a játékosok betartsák a szerződéseket, és azokat ne lehessen indoklás nélkül, egyoldalúan felbontani.

A Bild információi szerint a svéd játékost egy megbeszélésre hívták be, ahol azt kérdezhették tőle, mikor igazítja a teljesítményét a fizetéséhez. A lap úgy tudja, Gottfridsson értetlenül távozott, majd másnap már meg is kapta az azonnali felmondását – annak ellenére, hogy a szerződése 2028-ig szólt.

Az ügy nem maradt visszhang nélkül a nemzetközi kézilabdában: az Európai Kézilabdázók Szakszervezete által kiadott közleményt több világsztár, köztük Mikkel Hansen és Mathias Gidsel is megosztotta.

Per lehet belőle, a klub már reagált

A Bild szerint Gottfridsson ügyvédi csapattal készülhet, így az ügy akár jogi útra is terelődhet.

Fontos ugyanakkor, hogy a szegedi klub már április 12-én reagált: közleményében azt írta, álláspontja szerint jogszerűen járt el, ugyanakkor további részleteket nem kívánt nyilvánosságra hozni.