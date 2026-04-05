A Dinamo Bucuresti magyar válogatott beállójával 2028. június 30-ig kötött szerződést az OTP Bank-Pick Szeged. Rosta Miklós 2019 és 2023 között volt már a Szeged játékosa. Az együttes honlapja felidézte: kétszer nyert magyar bajnokságot a csapattal, legemlékezetesebb mozdulata pedig az volt, amikor 2022-ben, a bajnoki döntő visszavágóján 29–29-es állásnál két másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győzelmet és bajnoki aranyérmet jelentő gólt a Veszprém ellen.

Rosta Miklóst visszaigazolta a Pick Szeged

Fotó: pickhandball.hu

Kiss Bence cégvezető örömét fejezte ki, hogy „újabb magyar játékos érkezik a csapatunkba”, Rosta pedig úgy fogalmazott: „nekem Szeged lett az otthonom, itt érzem igazán jól magam”.

Hihetetlen boldogság tölti el a szívemet, hogy visszatérhetek ahhoz a klubhoz, amely számomra sokat jelent. Jó érzések dolgoznak bennem, nagyon várom, hogy újra magamra ölthessem a kék szerelést. Rengeteget kaptam a csapattól, a várostól, a szurkolóktól. Nekem Szeged lett az otthonom, itt érzem igazán jól magam. Most még a jelenlegi csapatommal küzdök a sikerekért, de nyártól már csak egy cél lebeg a szemem előtt: hogy az OTP Bank-PICK Szegeddel harcoljak a győzelmekért

− idézte a klubhonlap a hazatérő magyar válogatott játékost.

Rosta Miklós a szegediek egyik nagy kedvence. A 27 éves beálló Győrben született. Édesapja, id. Rosta Miklós válogatott játékos volt, nagybátyja – aki szintén szerepelt a válogatottban –, Rosta István egykor a PICK Szegedben is játszott, így családi vonalon is ezer szállal kötődik a kézilabdához.