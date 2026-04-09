Schmidt Ádám az NSO-nak adott interjújában is kiemelte, hogy a sport képes egységesíteni a nemzetet, és az államtitkárságon mindenki arra törekedett, hogy minden érintettel megfelelő és kielégítő legyen a kommunikáció ez ügyben. Ennek meg is lett az eredménye, ahogy az államtitkár úr is fogalmazott: „Négy év után, hogy mind a köztestületeknél, mind a szövetségeknél, mind az egyesületeknél, de a sportolók túlnyomó többségénél is soha nem látott egység alakult ki a magyar sportban. És ez a jó viszony a sportmédiával, a sportvilághoz szorosan kapcsolódó civil szférával is létrejött. Én ezért nagyon hálás vagyok, és ezúton is mindenkinek köszönöm a nyitottságot és a partnerséget.”

Schmidt Ádám szerint eredményes négy évet zártak

Schmidt Ádám mindenkivel leült tárgyalni

A versenysport és a közösségi sport kapcsán az államtitkár úr elmondta, hogy egymás nélkül ezek nem léteznek, hiszen egymásra épülnek, utóbbi kapcsán sikeresen elindították és futtatják a Sportoló Nemzet Programot, amelynek mostanra már több mint százhatezer regisztrált tagja van. Az egyik fontos cél az, hogy a sport segítségével életerős, tettre kész fiatalokat neveljenek, amivel az életre készítik fel őket. Természetesen ehhez a szükséges infrastruktúra mellett kellettek a megfelelő szakemberek is, Schmidt Ádám úgy fogalmazott ez ügyben, hogy: „Ez az egyik legnagyobb megoldandó feladatunk, és büszke vagyok rá, hogy bevezettük a nevelőedzői programot, és megújítottuk a kiemelt utánpótlásedzői, valamint a kiemelt edzői programot is. Ennek ellenére sportszakemberből hiány van, ami egyébként globális probléma. De míg 2010-ben még másod-, harmadállásban dolgoztak az edzők, ma már ez jó irányba változott, csak hát közben a sporttudomány olyan mértékben behálózta a sport világát, hogy ma rendkívül komplex ismeretekkel lehet valaki kiemelkedő sportszakember.”

A versenysport is szóba került, ezzel kapcsolatban pedig szinte már a nyakunkon van a 2028-as olimpia Los Angelesben. Az államtitkár úr tíz olimpiai aranyérmet célozott meg, de ehhez legalább húsz aranyesélyes sportolóval kell nekivágni majd az amerikai útnak. Ha már aranyérem, Milák Kristóf neve nem maradhatott ki a beszélgetésből, ezzel kapcsolatban Schmidt Ádám azt mondta: „Milák Kristóf egyike a húsz aranyesélynek Los Angelesben.”

A teljes interjú az NSO odalán ITT olvasható el.