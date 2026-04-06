A Sopron Basket 85–64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot a Killik László női kosárlabda Magyar Kupa döntőjében, így összességében már 13. alkalommal nyerte meg a sorozatot. A magabiztos siker ellenére sem lehetett felhőtlen a soproniak öröme, ugyanis a válogatottban is szereplő Papp Klaudia egy könyököst követően nem tudta folytatni a mérkőzést, erősen vérzett a szája, ráadásul a fogsora olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Az M4 Sport kamerái előtt Böröndy Vivien interjúját meghatározta, hogy az első negyedben súlyos sérülést szenvedett a legjobb barátnője, Papp Klaudia: „Megfogadtam, hogy nem sírok, de nekem nehéz, amikor nincs a pályán. Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk” – mondta könnyes szemmel Böröndy.

A játékos félidőben kapcsolatba is lépett barátnőjével, aki elmondta, hogy úton van Győrbe a sürgősségire és hogy a „fogsora az konkrétan gatya”. „Remélem, Dia, hogy minél hamarabb visszatérsz és minden oké! Itt van a mezed, velünk vagy lélekben!” – üzent Pappnak később már mosolyogva Böröndy.