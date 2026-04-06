Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Véget értek a küzdelmek a női kosárlabda Magyar Kupa sorozatában. A fináléban a Sopron Basket magabiztos győzelmet aratott a szekszárdiak felett, azonban egy súlyos sérülés beárnyékolta a diadalt.

A Sopron Basket 85–64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot a Killik László női kosárlabda Magyar Kupa döntőjében, így összességében már 13. alkalommal nyerte meg a sorozatot. A magabiztos siker ellenére sem lehetett felhőtlen a soproniak öröme, ugyanis a válogatottban is szereplő Papp Klaudia egy könyököst követően nem tudta folytatni a mérkőzést, erősen vérzett a szája, ráadásul a fogsora olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

A Sopron Basket nyerte meg a Magyar Kupát
Fotó: Filep Istvan / Soproni Téma - hivatalos oldal

A Sopron Basket 13. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát

Az M4 Sport kamerái előtt Böröndy Vivien interjúját meghatározta, hogy az első negyedben súlyos sérülést szenvedett a legjobb barátnője, Papp Klaudia: „Megfogadtam, hogy nem sírok, de nekem nehéz, amikor nincs a pályán. Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk” – mondta könnyes szemmel Böröndy. 

A játékos félidőben kapcsolatba is lépett barátnőjével, aki elmondta, hogy úton van Győrbe a sürgősségire és hogy a „fogsora az konkrétan gatya”. „Remélem, Dia, hogy minél hamarabb visszatérsz és minden oké! Itt van a mezed, velünk vagy lélekben!” – üzent Pappnak később már mosolyogva Böröndy.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!