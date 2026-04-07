Rosta Miklós és Eklemovic Márkó szerződtetése, valamint a másodedző, Jonas Källman hosszabbítása után újabb fontos bejelentést tett a klub. Az OTP Bank-Pick Szeged két évvel meghosszabbította egyik kulcsjátékosa szerződését.

Borut Mackovsek hat év után is az OTP Bank-Pick Szeged játékosa marad

Kiss Bence cégvezető fontos láncszemnek nevezte Borut Mackovseket, aki már hatodik éve erősíti a szegedi klubot, de most 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

„A védekezésünk egyik alappillére, és támadásban is sokat hozzátesz a csapat játékához, így nagy örömmel osztom meg a hírt a #HandballFamily-vel, hogy szlovén játékosunk továbbra is velünk marad” – mondta Kiss Bence.

A szlovén válogatott, 203 centiméter magas balátlövő az RK Izola csapatában kezdett játszani, majd szlovén Celjében, az RK Mariborban, a katari Asz-Szaddban, a német TSV Hannover-Burgdorfban, a fehérorosz Dinamo Minszkben, a francia Montpellier-ben, a német ThSV Eisenachban és a Telekom Veszprém együttesében szerepelt. Ezt követően, 2020-ban érkezett Szegedre. Kétszer nyert bajnokságot, és egyszer a Magyar Kupát is elhódította a kékekkel.

„Rengeteg szépet és jót kaptam, pályafutásom legszebb időszakát töltöm az OTP Bank-PICK Szegednél. Egy sportoló életében fontos, hogy a családja is jól érezze magát ott, ahol játszik. A feleségem és három gyermekem imádja a várost, rengeteg barátra leltünk, és ez nekünk nagyon sokat jelent. Egy remek, nagy tradíciókkal bíró klubban léphetek pályára hétről hétre, Európa egyik legcsodálatosabb arénájában, egy fantasztikus szurkolótábor előtt. Nagyszerű érzés most arról nyilatkozni, hogy továbbra is #kékek szerelést húzhatok, és ha gólt szerzek, akkor szólhat a Na Golici című szám, amit nagyon kedvel a szegedi közönség” – vélekedett Mackovsek.