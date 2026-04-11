A Szeged kézilabdacsapata 2024 augusztusában jelentette be, hogy Jim Gottfridsson személyében világklasszis irányítót igazolt. A svéd játékos tavaly nyáron csatlakozott a Magyar-kupa-győztes OTP Bank-Pick Szeged keretéhez, s noha 2028. június 30-ig szóló szerződést kötött a klubbal, ezt most felbontották a felek.

Jim Gottfridsson (k) már nem a Szeged játékosa

Váratlanul távozott a Szeged Európa-bajnok svéd irányítója

A Tisza-parti csapat honlapján szombaton megjelent közleményben csak a szerződésbontás tényét jelentették be, a távozás okát azonban nem.

„Céljaink és ambícióink nem változnak. A csapatnak a jövőben is a legmagasabb szintű célokért kell küzdenie. Köszönjük Jim Gottfridsson munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – mondta el a szerződésbontás kapcsán Papp Edward, az OTP Bank-PICK Szeged igazgatóságának elnöke.

A 33 éves, BL-győztes, Eb-arany-, ezüst- és bronzérmes, világbajnoki második helyezett svéd játékos 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett szegedi színekben.

Gottfridsson távozása azért is nagy csapás a Szegednek, mert bejutott a Bajnokok Ligájába negyeddöntőjébe, ahol a BL-címvédő SC Magdeburg lesz az ellenfele. A négyes döntőért zajló párharc első mérkőzésére április 29-én, majd az idegenbeli visszavágóra május 7-én kerül sor.