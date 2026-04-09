„Őszintén nem tudom! Csak azt láttam, hogy felugrik egy védő, és keletkezik egy rés. Bement, nagyon örültem neki, mert szerintem ez egy fontos gól volt” – mondta a Szeged klasszisa, még az első félidő végén dobott időn túli szabaddobásáról.

Mikler Roland lett a Szeged egyik hőse

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Szeged már a legjobb nyolc között van

„Le a kalappal mindenki előtt, aki pályára lépett. Végig küzdöttünk, bíztattuk egymást, szurkoltunk. Brutálisan nehéz meccs volt, és egy nagyon jó Kielce ellen harcoltuk ki a továbbjutást. Volt olyan időszak, amikor ők álltak továbbjutásra, de hittünk abban, hogy mi jutunk tovább. Ez hatalmas energiát mozgatott bennünk. Jó látni a csapatot, hogy megyünk előre, együtt vagyunk. Tudjuk, hogy hosszú még a szezon, de most nagyon egyben vagyunk” – mondta Bodó, aki külön kiemelte mikler Roland szerepét.

„Fontos volt, hogy Mikler Roland újból védett, és abból gyors lerohanás gólokat szereztünk. Még azt szeretném kiemelni, hogy Roli parádésan vezette mezőnyben a labdát, mondtam is neki a meccs után: „Ilyet is tudsz?” Erre ő csak annyit mondott: „Igen!” A rutin nála van, és ez sokat jelent. Innentől egy a célunk: megyünk tovább, csak előre!”

„Nagyon sok jó dolgot csináltunk az első félidőben, vezettünk is. A második harminc perc jóval nehezebb volt, de éltünk a lehetőségekkel, így sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Nagyon boldogok vagyunk, mert a csapatunk megmutatta az erejét és a karakterét" - tette hozzá Michael Apelgren szegedi vezetőedző a kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőbe jutásról.

